Urkullu 'propondrá soluciones para minimizar el impacto' de Fagor

15/11/2013

El lehendakari ha subrayado el 'compromiso' del Gobierno Vasco para ayudar a todas las empresas que hayan resultado 'perjudicadas' con este cierre.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reiterado este viernes que su Ejecutivo va a "proponer soluciones" ante la situación de Fagor con el objetivo de "minimizar el impacto social y efecto sobre el empleo en esta empresa y en todo su entorno, incluidos sus proveedores y empresas auxiliares, y para "mantener la actividad que resulte viable". "Vamos a seguir comprometidos", ha insistido. Urkullu ha realizado estas declaraciones en el pleno de control al Gobierno Vasco que se están celebrando en el Parlamento Vasco en respuesta a una pregunta del parlamentario de EH Bildu, Oskar Matute, sobre la actuación del Gobierno vasco en el caso de la empresa

Fagor.



El lehendakari ha defendido que la estrategia del gobierno respecto a Fagor ha sido "muy clara", ya que "hemos escuchado sus problemas, recibido información de sus planes, conocido su plan de viabilidad, y basándonos en este plan, le hemos concedido ayudas y estamos dispuestos a seguir dándoselas", ha asegurado.





Asimismo, ha defendido que "todas las actuaciones del Ejecutivo se han ajustado de forma estricta al marco legal" con el objetivo de "tratar de garantizar la viabilidad de la empresa".



Según ha recordado, hace once meses el Gobierno se comprometió con Fagor destinando 25 millones al plan de viabilidad que se les presentó, cifrado en un total de 263 millones de euros. "Coparticipamos en la decisión, hicimos lo que teníamos que hacer: ayudar a garantizar la viabilidad de la empresa", ha defendido.



Ante la actual situación, Urkullu ha apostado por "mantener la misma estrategia, orientada ahora a minimizar el impacto social y mantener la actividad que resulte viable" y ha señalado que el Ejecutivo va a "proponer soluciones" no solo a la empresa sino también a la Corporación Mondragón, entidades financieras, así como a todas las instituciones públicas.



Dos líneas de trabajo activas



Según ha adelantado, actualmente hay dos líneas de trabajo activas: por una parte el Departamento de Empleo a través de Lanbide, y por otro, el Departamento de Desarrollo Económico con la Dirección de Desarrollo Industrial. "Tenemos el compromiso de ayudar a todas las empresas perjudicadas", ha reiterado.



Urkulu ha señalado que han llegado a una situación "no deseada" y ha subrayado que todas las instituciones públicas "nos encontramos en la misma situación" por lo que "lo deseable es que la estrategia siga siendo conjunta, primando los objetivos que compartimos, minimizando el impacto y efecto sobre el empleo en esta empresa y en todo su entorno, incluido sus proveedores y empresas auxiliares". "Junto a ellos, vamos a trabajar para mantener la actividad que cuente con valor añadido y que pueda ser viable. Vamos a seguir comprometidos", ha insistido.