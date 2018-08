Fagor

Crisis en Fagor

Tapia afirma que 'por lo menos' hay una oferta más para comprar Fagor

Redacción

17/03/2014

La oferta podrá ser firme en el momento que se abra un proceso de liquidación, que la consejera de Desarrollo Económico espera que se presente hoy mismo.

La consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, ha destacado que "por lo menos hay una oferta más" por Fagor Electrodomésticos que podrá ser firme en el momento en que se abra un proceso de liquidación que "esperamos se presente hoy".



En declaraciones a Radio Euskadi, Tapia ha hecho referencia a la situación generada en la empresa después de que el Juzgado de los Mercantil de Donostia rechazara la pasada semana la primera oferta de 25 millones de euros realizada por el grupo argelino Cevital.



Según ha destacado Tapia, en Fagor hay que "garantizar el máximo número de empleos" y que la actividad industrial que existía en Euskadi "se mantenga con un proyecto de futuro", por lo que esas "son las premisas" del Gobierno vasco.



Tras recordar que Fagor Electrodomésticos todavía no está en un proceso de liquidación, que "esperamos se presente hoy", ha remarcado que "las ofertas en firme no las podemos conocer", aunque "somos conscientes de que existen más ofertas por Fagor, por lo menos hay una más" además de la de Cevital. "Por eso afirmamos que es imprescindible que se ponga cuando antes ese plan de liquidación en marcha", ha incidido.



Preguntada por la situación en que se encuentra el grupo Mondragón tras la dimisión de Txema Gisasola, Tapia ha manifestado que el Gobierno va a ser "ayudador y facilitador" de todo lo que emprenda el grupo, pero "no somos nosotros quienes tenemos que analizar cuál es el futuro de la corporación".