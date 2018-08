Fagor

Crisis en Fagor

Dos grupos inversores se interesan por Edesa y una unidad de Fagor

Redacción

17/06/2014

La Diputación de Bizkaia mantiene "contactos" con esos grupos inversores, aunque aún está a la espera de conocer si materializarán finalmente una propuesta.

Dos grupos inversores internacionales están interesados en Edesa y en la unidad de confort de Fagor, actualmente en proceso de liquidación, según ha desvelado este martes el diputado foral de Promoción Económica de Bizkaia, Imanol Pradales.

En la comisión Institucional de las Juntas Generales de Bizkaia, en la que ha comparecido a petición de EH Bildu, Pradales ha revelado que la Diputación mantiene "contactos" con esos grupos inversores, aunque aún está a la espera de conocer si materializarán finalmente una propuesta.

Después de que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San Sebastián aprobase a comienzos del presente mes de junio el plan de liquidación presentado por los administradores concursales de Fagor Electrodomésticos, hay un plazo abierto hasta el próximo día 29 para la presentación de ofertas por la cooperativa.

En el plan, la cooperativa divide los activos de Fagor y Edesa en tres grandes bloques: los afectos a la unidad productiva o sus diversas unidades productivas (línea blanca, minidomésticos y confort); los no afectos -no relacionados directamente con la producción- de Fagor; y los no afectos de Edesa.

En su comparecencia en el parlamento foral vizcaíno, Pradales ha asegurado que la Diputación mantiene su oferta de un aval para apoyar a "quienes apuesten por recuperar la actividad industrial y los puestos de trabajo en Edesa".

El diputado foral se ha reafirmado en "el compromiso de la Diputación con los trabajadores, con el fin de apoyar la búsqueda de posibles grupos inversores o financieros solventes dispuestos a invertir en Edesa".