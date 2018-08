Internacional

Atentado en Boston

Obama ordena incrementar la seguridad de 'todo Estados Unidos'

Redacción

16/04/2013

El presidente de EE. UU. ha reconocido que "todavía no se tienen todas las respuestas", pero ha advertdio de que las autoridades averiguarán "quién" y "por qué" causó las explosiones.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha reconocido que "todavía no se tienen todas las respuestas" sobre lo ocurrido este lunes en Boston pero ha advertido de que las autoridades averiguarán "quién" y "por qué" causó las explosiones registradas junto a la línea de meta del maratón.

En una comparecencia en la Casa Blanca, Obama ha admitido que "todavía" no tiene las respuestas a lo sucedido en Boston. "No sabemos quién y por qué lo hizo", ha dicho, al tiempo que ha instado a "no llegar a conclusiones antes de tener todos los hechos".

No obstante, ha advertido: "Que nadie se equivoque: llegaremos hasta el fondo de este asunto". "Averiguaremos quién y por qué lo ha hecho y cualquier responsable individual o grupo sentirá todo el peso de la justicia", ha prometido.

Además, ha revelado que, tras reunirse con su equipo de Seguridad Nacional, ha ordenado entregar "todos los recursos federales que sean necesarios para proteger a nuestro pueblo, incrementando la seguridad en todo Estados Unidos".

Asimismo, ha alabado la "rapidez" y "profesionalidad" con la que los equipos de seguridad y asistencia han respondido a lo ocurrido. "Es un recordatorio de que muchos estadounidense sirven y se sacrifican cada día en nuestro nombre", ha destacado.

En este contexto, ha aprovechado para hacer un llamamiento a la unidad. "He hablado con los líderes de los dos partidos en el Congreso y les he reafirmado que en días como estos no hay republicanos ni demócratas, somos estadounidenses, unidos y preocupados por nuestros queridos ciudadanos", ha sostenido.