Internacional

Violencia en Venezuela

Maduro anuncia 'mano dura' y Capriles anula la marcha opositora

Redacción

17/04/2013

El presidente electo de Venezuela ha atribuido a "turbas fascistas" los disturbios. Capriles ha ofrecido su disposición a dialogar con el Gobierno de Maduro, para que se pueda resolver la "crisis".

El presidente electo venezolano, Nicolás Maduro, ha afirmado hoy que no permitirá este miércoles una marcha convocada por la oposición para protestar por la proclamación del candidato chavista sin el recuento de los votos, y ha anunciado "mano dura".

"Ahora están planteándose para mañana una marcha al centro de Caracas, no se va a permitir la marcha al centro de Caracas, ustedes no van a ir al centro de Caracas, a llenar de muerte y de sangre, no la voy a permitir", ha indicado Maduro.

El presidente electo de Venezuela ha atribuido a "turbas fascistas" los disturbios registrados tras su proclamación como vencedor de las elecciones del domingo y ha advertido de que estos incidentes forman parte de un "golpe de Estado" que ya ha sido "derrotado".

Disturbios en Venezuela. EFE

"Hoy declaro derrotado el golpe de Estado, con el pueblo y la Fuerza Armada", ha asegurado Maduro, en una declaración televisada durante la inauguración de un centro médico asaltado el lunes por la noche por los "demonios de la intolerancia".

Maduro ha atribuido la "responsabilidad" de lo ocurrido a "quienes han llamado a la violencia" y "no acatan la Constitución". El Gobierno se ha puesto en contacto con la Fiscalía General para que se depuren responsabilidades "al más alto nivel", ha añadido, sin señalar directamente al candidato de la oposición, Henrique Capriles.

Capriles ofrece diálogo y anula la marcha opositora



El líder opositor de Venezuela, Enrique Capriles, ha ofrecido su disposición a dialogar con el Gobierno de Maduro, para que se pueda resolver la "crisis" en el país tras los resultados de las elecciones del domingo y ha pedido a sus seguidores que no se movilicen este miércoles.

"Quiero decirle a los venezolanos y al Gobierno se lo digo, todos los que aquí estamos, estamos en la disposición de abrir un diálogo para que esta crisis pueda ser resuelta en las próximas horas", ha señalado Capriles en una rueda de prensa junto a su equipo de campaña.

El líder opositor, que ha dicho que no reconocerá los resultados hasta que se haga un recuento de todos los votos, ha pedido que ese diálogo se haga de manera apegada "a la Constitución" y a las "leyes de la República".



Horas antes, a través de su cuenta de la red social Twitter, Capriles ha denunciado que "el ilegítimo (por Maduro) y su Gobierno ordenaron que exista violencia para evitar el conteo de los votos, ellos son los responsables".

Disturbios en Venezuela. EFE

Capriles ha indicado que su camino es "la paz" y ha reiterado a su simpatizantes de que no realicen actos de violencia. "El Gobierno quiere violencia. El ilegítimo quiere eso", ha advertido. "Nadie caiga en provocaciones, esta lucha es firme pero pacífica. A nosotros nos interesa que reine la paz. Al ilegítimo no", ha denunciado.

Tercer informe de resultados

Maduro gana a Capriles por 272.865 votos en el tercer informe de resultados de las elecciones del domingo difundido hoy por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El candidato oficialista obtiene 7.575.506 votos (50,78 %) y el opositor Capriles 7.302.641 (48,95 %), por lo que están separados por 1,83 puntos porcentuales.

El CNE ha agregado que los nuevos datos salen de un escrutinio del 99,55 % de 14.917.057 votos válidos escrutados hasta ahora.