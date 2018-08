Un mes sin las 200 niñas secuestradas en Nigeria

Se cumple un mes del secuestro por parte de la secta islámica Boko Haram de 200 niñas en en un colegio de Nigeria. Las niñas fueron secuestradas en una escuela de la localidad de Chibok, en el estado norteño de Borno, el pasado 14 de abril.

En un vídeo divulgado se mostraba a alrededor de 130 menores cubiertas con velo y recitando versos del Corán, Boko Haram condiciona su puesta en libertad a la liberación de presos del grupo radical.

"El Gobierno está analizando todas las opciones para liberar a las chicas y reunirlas con sus padres", ha dicho el director general de la Agencia de Orientación Nacional, Mike Omeri.

El Gobierno de Nigeria está "dispuesto" a negociar con la secta islámica Boko Haram a fin de lograr la liberación de las más de 200 niñas secuestradas en un colegio el mes pasado, ha dicho a la BBC un ministro nigeriano.

En declaraciones al canal de televisión pública británica, el titular nigeriano de Asuntos Especiales, Tanimu Turaki, ha opinado que si Boko Haram está siendo "sincero", su líder, Abubakar Shekau, debería enviar a personas de su confianza para negociar.

#BringBackOurGirls y #RealMenDontBuyGirls

Los hashtag #BringBackOurGirls ("Traed de vuelta a nuestras chicas") y #RealMenDontBuyGirls ("Los verdaderos hombres no venden chicas") han obtenido repercusión mundial gracias a la participación de personas conocidas de todo el mundo: desde Michelle Obama, la joven pakistaní Malala Yousafzai, o el Papa Francisco a Jon Kortajarena, pasando por María Dolores de Cospedal y Chris Brown.

Millones de personas se han sumado al grito desesperado de las familias y han secundado en la red social ese "Devolvednos a nuestras niñas" que ha puesto bajo presión al Gobierno de Nigeria y obligado a la comunidad internacional a involucrarse en su liberación.

En Estados Unidos, de donde proceden casi la mitad -el 44%- de los tuits de esta campaña, la iniciativa ya se considera una nueva demostración del poder de lo que hace unos años se bautizó como "hashtag activism" -"activismo de etiqueta"-.

"#BringBackOurGirls" nació, como suele ocurrir en estos casos, de manera espontánea: el abogado nigeriano Ibrahim Abdula tuiteó unas palabras de Oby Ezekwesilila, exministra de Educación de Nigeria y vicepresidenta del Banco Mundial para África.

El mundo del espectáculo y el entretenimiento también se ha sumado a la causa: Angelina Jolie, Sean Penn, Justin Timberlake, Kerry Washington, Amy Poehler, Katie Holmes, Christina Aguilera, P.Diddy, Anne Hathaway, Kim Kardashian, Christiane Amanpour y Chris Brown, entre otros.

Let us all join in prayer for the immediate release of the schoolgirls kidnapped in Nigeria. #BringBackOurGirls