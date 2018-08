Internacional

Obama dice haber escuchado a los votantes tras la victoria republicana

05/11/2014

“A todos los que han votado, os he oído. Y a los casi dos tercios de estadounidenses que decidieron no votar, también os he escuchado", ha dicho el presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Foto: EFE El presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Foto: EFE

Los republicanos se hacen con el control total del Congreso en EE. UU. Jesús Torquemada Las peculiaridades de la democracia estadounidense El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha reconocido hoy la gran victoria republicana en los comicios legislativos de este martes y ha asegurado haber escuchado el mensaje de los votantes, y también el de aquellos ciudadanos que prefirieron quedarse en casa. “A todos los que han votado, os he oído. Y a los casi dos tercios de estadounidenses que decidieron no votar, también os he escuchado", ha dicho el mandatario en una rueda de prensa convocada con motivo del resultado electoral. Obama, que ha admitido que los republicanos "tuvieron una buena noche", ha asegurado haber recibido el mensaje que los estadounidenses emitieron este martes con su voto y pasar "cada momento de los próximos dos años trabajando" por el progreso de Estados Unidos. Los estadounidenses "esperan que la gente que ellos han elegido trabajen tan duro como ellos lo hacen a diario –ha asegurado el presidente-. Y yo tengo una responsabilidad única", ha agregado. El mandatario ha reconocido haber tenido "la tal vez inocente confianza" en que centrarse en "trabajar para la gente" fuese suficiente, y, según ha dicho, no valoró apropiadamente la importancia de la imagen de su Administración. "No va a haber una adecuación perfecta" "No va a haber una adecuación perfecta, algunas ideas que yo tengo son buenas para la economía pero los republicanos no están de acuerdo, y ellos tendrán ideas que creen que ayudarán a la economía pero yo no creo que ayuden a la clase media –ha añadido-. Aun así considero que habrá áreas en las que podremos estar de acuerdo". Los republicanos se hicieron este martes con el control de la totalidad del Congreso tras recuperar la mayoría del Senado, que permanecía en manos demócratas desde hace ocho años. El presidente ha asegurado que cada día busca la manera de mejorar la capacidad de comunicación para trabajar con el Congreso, pero ha advertido que no por ello sus principios van a cambiar.

