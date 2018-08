Internacional

Atentado contra Charlie Hebdo

El papa cree que 'no se puede provocar' y 'ofender' la religión

Redacción

15/01/2015

El pontífice afirma que tanto la libertad de expresión como la religiosa "son derechos humanos fundamentales": "Tenemos la obligación de hablar abiertamente, pero sin ofender".

El papa Francisco cree que la libertad de expresión tiene sus límites y que no se puede provocar ni ofender a la religión, al referirse, aunque sin citarlo, al atentado contra el semanario satírico Charlie Hebdo en París.

El pontífice afirma que tanto la libertad de expresión como la libertad religiosa "son derechos humanos fundamentales" y precisa: "Tenemos la obligación de hablar abiertamente, de tener esta libertad, pero sin ofender".

El papa ha respondido así a una pregunta de los periodistas que viajaban con él, entre ellos la agencia Efe, en el avión que le trasladaba de Sri Lanka a Filipinas, adonde ha llegado esta mañana.

Sobre la libertad religiosa, destaca que "cada uno tiene el derecho de practicar su religión, pero sin ofender" y considera una "aberración" matar en nombre de Dios.

"No se puede ofender, o hacer la guerra, o asesinar en nombre de la propia religión o en nombre de Dios", afirma.

El papa argentino considera que aunque ahora pueda sorprender lo que está pasando en ese ámbito, en el pasado hubo guerras en las que la religión desempeñó un papel determinante.

"Es verdad que no se puede reaccionar violentamente, pero si Gasbarri (el papa aludió a uno de sus colaboradores junto a él en el avión), gran amigo, dice una mala palabra de mi mamá, puede esperarse un puñetazo. ¡Es normal!", asegura.

"No se pude provocar, no se puede insultar la fe de los demás. No puede burlarse de la fe. No se puede", reitera el papa.

