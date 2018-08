Internacional

Eslovaquia

La baja participación invalida el referéndum para vetar las bodas gays

Redacción

08/02/2015

En torno a un 22 % emitió su voto y era necesario llegar al menos al 50 %. No obstante, el 95 % de los asistentes votaron en contra de las bodas entre personas del mismo sexo.

La baja asistencia a las urnas, inferior al 22 %, invalidó ayer, sábado, el referéndum eslovaco para vetar el matrimonio de homosexuales y la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

Para que el referéndum fuera válido, era requisito que hubiera una participación de al menos el 50 % del censo, lo que supone algo más de dos millones de personas, y el colectivo LGTB había pedido que no se acudiera a votar para no aumentar el quorum de la consulta.

Con el 99,77 % del escrutinio completado, la asistencia a las urnas se cifró en el 21,33 %, según datos de la Oficina Estadística Eslovaca, lo que representa 900.000 personas.

El 95 % de los asistentes a la consulta votó que el matrimonio debe estar reservado a hombre y mujer; el 92 % que los homosexuales no deben adoptar; y el 90 % en favor de que los hijos no cursen educación sexual si los padres no están de acuerdo, las tres preguntas que aparecieron en el referéndum.

A pesar de no ser válido, los convocantes de la consulta valoraron positivamente el resultado.