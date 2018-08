Internacional

Nueva reunión

El Eurogrupo decide hoy si acepta la petición de prórroga de Grecia

Redacción

20/02/2015

Alemania, Bélgica, Finlandia y Eslovaquia son contrarios a aceptar la propuesta del Gobierno heleno. Francia, Italia y la Comisión, en cambio, han mostrado su apoyo.

Los ministros de Economía de la eurozona celebran este viernes a partir de las 15:00 horas una reunión extraordinaria, la tercera en dos semanas, con el fin de decidir si aceptan la petición de Grecia de prorrogar seis meses su actual programa de asistencia financiera, que expira el 28 de febrero.



Alemania ya ha manifestado su escepticismo sobre la solicitud de Atenas porque considera que no se ajusta a las exigencias del Eurogrupo. En la misma línea se encuentran países como Bélgica, Finlandia o Eslovaquia. En contraste, Francia, Italia y la Comisión han mostrado su apoyo a la petición griega.



Una respuesta negativa del Eurogrupo podría tener consecuencias muy graves para Grecia. Los analistas consideran que, sin un acuerdo, la financiación de emergencia para los bancos griegos (ELA, por sus siglas en inglés) aprobada por el Banco Central Europeo (BCE) podría agotarse tan pronto como la semana que viene y obligar a imponer controles de capital, primer paso para la salida de Grecia del euro.



En su carta para solicitar la prórroga remitida este jueves, el ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, que viene defendiendo el fin de la austeridad y la renegociación de la deuda, se compromete a pagar la deuda y a no adoptar medidas unilaterales que pongan en riesgo las metas fiscales y acepta la supervisión de la troika, en lo que supone un acercamiento a las exigencias del Eurogrupo.



Sin embargo, el ministerio alemán de Finanzas hizo público un comunicado apenas horas después en el que sostenía que "la carta de Atenas no es una propuesta que conduzca a una solución sustancial". "En realidad, va en la dirección de una financiación puente, sin respetar las exigencias del programa. La carta no cumple los criterios acordados por el Eurogrupo el lunes", señalaba la breve declaración.



Tras hacerse público el rechazo de Berlín, la canciller alemana, Angela Merkel, mantuvo una conversación telefónica "constructiva" con Tsipras en la que ambos líderes coincidieron en su voluntad de buscar una solución mutuamente aceptable para Grecia y la eurozona.