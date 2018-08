Internacional

Las noticias del día

Los titulares del miércoles 18 de marzo

I. GÓMEZ | EITB.EUS

18/03/2015

Estas son las cinco noticias que debes conocer antes de arrancar el día.

Y al final, ganó Netanyahu

Likud, el partido nacionalista liderado por Benjamín Netanyahu, dio la sorpresa en las elecciones celebradas ayer en Israel, con un claro margen de diferencia sobre la coalición de centro izquierda Campo Sionista, que encabeza el laborista Isaac Herzog y que partía como favorita en las encuestas. El Likud ha obtenido 29 escaños, y el Campo Sionista 24, resultado que revalidará a Netanyahu al frente del gobierno israelí por tercera vez consecutiva y cuarta en su carrera política.

Benjamin Netanyahu, tras conocer su victoria. Foto: EFE

Francia aprueba la sedación en enfermos terminales

No será hasta mayo o junio, pero la Ley que autorizará la sedación de enfermos terminales no tendrá mayores problemas para salir adelante. Una amplia mayoría del Parlamento galo apoya esta norma, que autoriza la sedación profunda y continua, y permite a los pacientes detener el tratamiento médico y pedir esa sedación hasta su muerte. El proyecto de ley también declara vinculante el testamento vital al que, salvo algunas excepciones, el médico tendrá que ceñirse. Además, se otorga representación legal a la persona de confianza elegida previamente por el enfermo para decidir cómo y cuándo morir.

Cervantes yace en Madrid

Entre aplausos, el forense y director de la búsqueda de Cervantes, Francisco Etxebarria, ha confirmado hoy que "es posible considerar que entre los fragmentos" encontrados en la cripta de la iglesia de las Trinitarias "se encuentran algunos" pertenecientes a Miguel de Cervantes. Según los autores del estudio, la afirmación puede hacerse "sin discrepancias", basándose en la información de carácter histórico,arqueológico y antropológico recogida. Son restos muy descompuestos asociados al escritor, a su esposa y a las primeras personas enterradas en la iglesia primitiva, que estaba ubicada en un punto distinto al actual. Aún así, a pesar de todas las evidencias arqueológicas, antropológicas e históricas, no ha sido posible aún realizar un análisis de ADN.

Las ayudas por hijo, a partir del 1 de abril

El Gobierno Vasco aprobó ayer la modificación de las ayudas por hijos y las ayudas a la conciliación, vinculándolas desde ahora a la renta familiar. Un cambio en la metodología del reparto de las subvenciones que favorecerá a las personas con menores ingresos. Por término general, las ayudas se reducirán para unidades familiares con rentas que superen los 42.000 euros. En el caso de las ayudas por hijo, por el primero permanecerán inalterables. Los baremos se cambiarán a partir de los siguientes, favoreciendo especialmente a quienes deciden tener un segundo hijo.

Toña, con Erkoreka y Oregi. Foto: EFE.

220.000, la cuota defraudada por el PP

La Agencia Tributaria ha cifrado en 220.167 euros la cuota que habría defraudado el PP en el Impuesto de Sociedades de 2008 simulando que las donaciones al partido no estuvieran exentas de tributar, pero reitera que no hay delito porque esos donativos no estaban sujetos al pago de impuestos al haberse dedicado a fines propios del partido. Además, de haber fraude, "la reacción jurídica no es en el ámbito tributario, porque por ejemplo, si un empresario dona 400.000 euros de dinero negro a Cáritas y esta entidad da de comer a 1.000 niños con ello, es decir, lo destina a su fin, el ordenamiento tributario no reacciona determinando que Cáritas haya cometido un delito fiscal por no tratar esa donación como ingreso tributario". Así lo expone Hacienda en el informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.