El fiscal califica de 'homicidio involuntario' el siniestro del avión

Agencias

28/03/2015

El jefe de los investigadores franceses ha dicho que es posible que se haya producido por un fallo técnico. Los familiares y amigos de las víctimas han pedido respeto a los medios de comunicación.

El fiscal de Marsella, Brice Robin, encargado del caso del siniestro del avión de Germanwings, ha calificado este sábado el incidente de "homicidio involuntario", informa La Provence.

"Estuvimos a punto de cambiar la calificación", ha hecho saber Robin al diario francés. Tal decisión no tuvo lugar por una cuestión de objeto e intención.

El acto de copiloto se debió a un "deseo espontáneo de destruir el avión". Para que el caso hubiera sido considerado asesinato, "debía haber sido consciente de que quería matar", explicó Robin.

Por otra parte, un día más los servicios de socorro franceses han rastreado el lugar de los Alpes donde el pasado martes se estrelló el A320 de Germanwings, en busca de restos de sus 150 ocupantes y de la segunda caja negra que complete la investigación.

Las labores de los servicios de búsqueda están divididas en dos, por un lado buscar indicios que contribuyan a la investigación, con especial atención a la segunda caja negra que pueda completar lo que ha revelado ya la primera, hallada el mismo día del accidente.

Por otro, los helicópteros se centran en trasladar restos de las víctimas hasta Seyne-les-Alpes, donde se ha instalado un puesto de investigación que elabora las primeras labores de identificación, una tarea que llevará, como mínimo, una decena de días.

Además, una misa ha sido celebrada hoy en su memoria en la catedral de Digne-les-Bains, capital del departamento.

No se descarta el fallo técnico

El general Jean-Pierre Michel, jefe de los investigadores franceses, ha asegurado que aunque la investigación del siniestro del avión de Germanwings está prestando una atención especial al rol y la personalidad del copiloto, no se han cerrado el resto de hipótesis, incluida la de un posible fallo del aparato.

"Aunque evidentemente hay que ser capaz de establecer prioridades en una investigación para darse el máximo de posibilidades de resolverla, no tenemos el derecho de descartar el resto de hipótesis, incluida la mecánica, hasta que no se haya demostrado que el aparato no presentaba ninguna dificultad", ha indicado.

Michel, desplazado a Düsseldorf al frente de la misión de enlace que colabora con los gendarmes alemanes, ha insistido en unas declaraciones difundidas por la cadena "BFM TV" en que todavía no disponen de todos los elementos técnicos sobre lo sucedido y en que el análisis de la segunda caja negra, si esta llega a encontrarse, será especialmente "esclarecedor".

Familiares piden respeto

Los familiares y amigos de las víctimas del vuelo han pedido a los medios de comunicación que respeten su dolor, han informado Lufthansa y Germanwings en un comunicado.

Familiares y allegados de los pasajeros y la tripulación del vuelo 4U 9525 que cubría la ruta Barcelona-Düsseldorf han solicitado a Lufthansa y a Germanwings que les liberen de la presión mediática.

Así, Lufthansa y Germanwings han pedido a los medios de comunicación que respeten esta decisión y no contacten activamente con los familiares durante estos difíciles momentos.

"Lubitz estaba en tratamiento"

Por otra parte, una mujer que dice haber sido novia de Lubitz ha asegurado que el joven estaba en tratamiento psiquiátrico y que más de una vez le había dicho que haría algo por lo que todo el mundo le conocería.

"Cuando oí lo de la catástrofe, me vino una y otra vez a la mente una frase que decía: 'Un día haré algo que cambiará todo el sistema y entonces todos conocerán mi nombre y lo recordarán'. Nunca sabía a qué se refería, pero ahora cobra sentido", afirma la mujer en una entrevista que publica hoy el diario "Bild".

Según la azafata, de 26 años y que dice haber mantenido el año pasado una relación en secreto con el copiloto Andreas Lubitz que duró unos cuantos meses, "durante los vuelos era una persona amable y abierta".

Ir y venir de los familiares

Un grupo de familiares de las víctimas viajará en las próximas horas a la zona del siniestro en los Alpes, según ha informado a Efe la compañía alemana.

Las mismas fuentes han indicado que este grupo de familiares, del que no se ha facilitado el número, se desplazará probablemente en autocar o en tren hasta el lugar del siniestro.

Ayer regresó a Barcelona en autobús otro grupo de familias que había acudido hasta Seyne-les-Alps tras conocerse el suceso para rendir homenaje a sus allegados fallecidos.

17 de abril, acto de Estado en Colonia

Alemania recordará con una misa y un acto de Estado el próximo 17 de abril en la catedral de Colonia a las víctimas de la catástrofe aérea, según la prensa local.

Se espera que a la ceremonia acudan la canciller alemana, Angela Merkel, el presidente germano, Joachim Gauck, así como representantes de Francia, España y de otros países de los que procedían las víctimas.

También los ciudadanos tendrán la posibilidad de participar en este acto en la catedral, que según los primeros datos se programará para las 12.00 horas.

Ya ayer tuvieron lugar las primeras misas tanto en Düsseldorf, la ciudad de destino del vuelo de Germanwings, como en Haltern, la localidad de la que procedían los 16 alumnos y las dos profesoras que regresaban a casa tras participar en un intercambio con un instituto de secundaria de Llinars del Vallès, cerca de Barcelona.

El Gobierno español prevé celebrar un funeral de Estado en Barcelona

El Gobierno español baraja celebrar un funeral de Estado en Barcelona por las víctimas de la catástrofe aérea en los Alpes franceses después del que se oficiará el 17 de abril en Colonia (Alemania).

Fuentes del Gobierno han informado de que su intención es que el funeral en España sea unos días después del que tenga lugar en la catedral de Colonia, en el que se recordará a las víctimas con una misa y un acto de Estado.

La idea es oficiar funerales en España y Alemania en fechas distintas para facilitar así la presencia en ambos de representantes de los dos países.