Internacional

Reunión Tsipras-Putin

Tsipras defiende en Moscú el derecho a una política exterior soberana

Redacción

08/04/2015

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha dicho que el primer ministro griego no ha pedido ayuda financiera a Rusia. “Hemos hablado de inversiones", ha zanjado.

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha defendido hoy en Moscú el derecho de su país a desarrollar una política exterior soberana, ante las críticas de algunos socios europeos a su visita a Rusia.

"Grecia es un país soberano con su derecho irrenunciable a desarrollar una política exterior multilateral y a desempeñar su papel geopolítico como país balcánico, mediterráneo y europeo y de la región del Mar Negro", ha dicho Tsipras en una conferencia de prensa en Moscú tras reunirse con Putin.

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha dicho que el primer ministro griego no ha pedido ayuda financiera a Rusia. Grecia "no ha pedido ayuda financiera a Rusia (...). Hemos hablado de realizar distintas inversiones en el terreno de las infraestructuras, transporte, energía, etc.", ha aseverado Putin.

Tsipras llama a poner fin a la "guerra de sanciones"

Tras reunirse ambos en el Kremlin, Tsipras ha llamado a poner fin a la "guerra de sanciones" de la UE con Rusia. Al mismo tiempo, ha subrayado que Grecia respeta sus compromisos en el marco de las organizaciones internacionales a las que pertenece.

Putin ha manifestado también que no tiene "la intención de utilizar nada dentro de la Unión Europea para resolver parcialmente el asunto de la mejora de las relaciones con la agrupación europea en su conjunto".

Por su parte, Tsipras ha reiterado sus críticas a las sanciones europeas impuestas contra Moscú y ha asegurado que la respuesta rusa -el embargo a las importaciones de productos frescos europeos- le hizo una "gran herida" a la economía griega.

Recuperar el intercambio comercial

Ambos mandatarios han firmado hoy un Plan de Acción conjunto para 2015-2016 que prevé la cooperación en distintos ámbitos para recuperar los niveles de intercambio comercial bilateral.

Así, Putin ha explicado que ha ofrecido a Tsipras la posibilidad de que Grecia se conecte al nuevo gasoducto ruso-turco (el Turkish Stream) que se proyecta construir bajo el Mar Negro para llevar gas ruso a Europa.