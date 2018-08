La Cumbre de Panamá arranca con apretón de manos de Obama y Castro

La "cumbre de la reconciliación" ha dado comienzo en la ciudad de Panamá con la presencia por primera vez en el proceso de Cumbres de las Américas de todos los países del continente tras el histórico reencuentro de los presidentes de Estados Unidos y Cuba.

La VII Cumbre de las Américas, que será recordada como la "cumbre de la reconciliación", ha empezado oficialmente con el discurso de apertura del presidente panameño, Juan Carlos Varela.

Pero el verdadero inicio de la reunión de 34 jefes de Estado del continente americano (la presidenta chilena, Michelle Bachelet, no acudió por las devastadoras inundaciones en su país) se ha producido poco antes cuando los presidentes estadounidense, Barack Obama, y cubano, Raúl Castro, se han estrechado la mano.

El histórico momento entre Obama y Castro ha sucedido ante el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, cuando los dos presidentes "coincidieron" antes de entrar en el teatro Anayansi de la capital panameña, donde se ha desarrollado la ceremonia de apertura de la Cumbre de las Américas.

El encuentro ha sido breve pero "histórico", han recalcado que tanto Varela como Ban y el secretario general saliente de la Organización de Estados Americanos (OEA), José María Insulza, quienes hablaron en la ceremonia.

Coraje y voluntad

El mandatario panameño honró en su discurso "el coraje y la voluntad de los jefes de Estado y de los Gobiernos que han dejado a un lado sus diferencias históricas en búsqueda de acercamientos que traerán mejores días para sus pueblos y nuestro continente".

Y el secretario general de la ONU también hizo hincapié en el mismo punto antes de señalar que "la presencia de los presidentes Obama y Castro en esta oportunidad representa un deseo finalmente cumplido por muchos en la región".

El apretón de manos de hoy entre Obama y Castro ha sido un breve anticipo público del encuentro bilateral privado que mantendrán este domingo los dos líderes, y se produce sólo cuatro meses después de que ambos anunciaran de forma simultánea un acuerdo para el restablecimiento de relaciones diplomáticas.

La reconciliación entre los dos acérrimos enemigos de la Guerra Fría está oscureciendo de momento el creciente enfrentamiento que mantienen Washington y Caracas, que arreció cuando el mes pasado Obama decidió imponer sanciones económicas al régimen de Nicolás Maduro.

Relaciones diplomáticas

Así, será la primera vez que coincidan Obama y Castro desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en diciembre. Entonces, mantuvieron una conversación telefónica. La anterior vez que se encontraron en persona fue durante el funeral de Nelson Mandela en diciembre de 2013. En aquella ocasión, se limitaron a saludarse e intercambiarse unas pocas palabras.

En este contexto, ayer se produjo la reunión bilateral entre EE. UU. y Cuba de más alto nivel en décadas, protagonizado por el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

El Departamento de Estado publicó en su cuenta de Twitter una foto de Kerry y Rodríguez en la que aparecen ambos estrechándose la mano, después de que su portavoz, Marie Harf, anunciara también en Twitter que el encuentro iba a celebrarse.

