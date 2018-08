Raúl Castro a Barack Obama: 'Estamos dispuestos a hablar de todo'

El presidente de Cuba, Raúl Castro, dijo hoy a su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, que está "dispuesto a hablar de todo" en el proceso hacia la normalización bilateral, durante la histórica reunión que mantuvieron los dos en Panamá en el marco de la VII Cumbre de las Américas.

Tras afirmar que los dos países tienen que dialogar "con mucho respeto", el mandatario cubano reconoció que existen "muchas diferencias" entre uno y otro Gobierno.

La esperada reunión, la primera entre dos presidentes de ambos países en más de medio siglo, se realizó en una pequeña sala dentro del Centro de Convenciones Atlapa de Panamá, donde se está celebrando la VII Cumbre de las Américas con la presencia de los 35 países del continente y de Cuba por primera vez.

Es una reunión "histórica", admitió el propio Obama, quien reconoció también que la historia entre los dos países es "complicada". "Ahora estamos en condiciones de avanzar en el camino hacia el futuro", subrayó el presidente estadounidense.

La reunión de hoy entre Obama y Castro estuvo precedida de una conversación telefónica el pasado miércoles y estuvo centrada en revisar el proceso para la restitución de las relaciones diplomáticas bilaterales, que debe llevar a la reapertura de embajadas en Washington y La Habana.

Antes, el viernes, Barack Obama y Raúl Castro se estrecharon la mano antes de entrar en el teatro Anayansi de la capital panameña, donde se desarrolló la ceremonia de apertura de la Cumbre de las Américas.

Raúl Castro y Barack Obama. Foto: EiTB

Relaciones diplomáticas

Ha sido la primera vez que coincidían Obama y Castro desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en diciembre. Entonces, mantuvieron una conversación telefónica. La anterior vez que se encontraron en persona fue durante el funeral de Nelson Mandela en diciembre de 2013. En aquella ocasión, se limitaron a saludarse e intercambiarse unas pocas palabras.

En este contexto, ayer se produjo la reunión bilateral entre EE. UU. y Cuba de más alto nivel en décadas, protagonizado por el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

El Departamento de Estado publicó en su cuenta de Twitter una foto de Kerry y Rodríguez en la que aparecen ambos estrechándose la mano, después de que su portavoz, Marie Harf, anunciara también en Twitter que el encuentro iba a celebrarse.

Secretary @JohnKerry shakes hands with Cuban Foreign Minister Bruno Rodríguez on sidelines of Summit of the Americas. pic.twitter.com/w1JfEwlXUx