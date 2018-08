Debacle laborista: Ed Miliband obtiene 230 escaños

Las encuestas preelectorales nunca fueron tan crueles. Lejos del empate técnico que vaticinaban, la diferencia entre los dos principales partidos del Reino Unido es más que evidente: los conservadores obtienen, según resultados oficiales (escrutados 643 circuscripciones de 650), 325 escaños frente a los 230 de los laboristas. El varapalo electoral ha costado la dimisión de Miliband.

La formación de Ed Miliband se va a tener que conformar con su papel de "segundón", muy lejos de la mayoría absoluta (326) y con la certeza que David Cameron podrá gobernar sin muchas presiones.

Como ya hiciera ayer durante el día de elecciones, Miliband, candidato poco mediático, se ha valido de Twitter para mostrar su "decepción" por los resultados:

This has clearly been a very disappointing and difficult night for the Labour party. To every member and supporter, I want to say thank you.