Cameron gana por mayoría absoluta

El Partido Conservador del primer ministro David Cameron ha ganado con mayoría absoluta las elecciones del Reino Unido, con 646 circunscripciones escrutadas de las 650 que están en liza.

Los conservadores suman 326 escaños frente a los 232 de los laboristas de Miliband, que han sufrido un duro revés en Escocia, su feudo tradicional, donde el Partido Nacionalista Escocés les ha arrebatado un gran número de diputados.

Este partido regionalista se coloca como la tercera fuerza en el parlamento de Londres, con 56 diputados, seguida de los liberaldemócratas, de Nick Clegg, que se hunden y suman solo 8 diputados y con el Partido de la Independencia del Reino Unido, con un solo diputado.

La holgada victoria del Partido Conservador alejaría el escenario de inestabilidad política y de duras negociaciones para la formación del nuevo gobierno que se preveía tras la celebración de los comicios del Reino Unido.

El ministro de Energía liberal demócrata, Ed Davey, reconoció en declaraciones al canal Sky News que la coalición de gobierno con Cameron les ha pasado factura, pero dijo que en 2010 "pusieron el interés nacional por encima del interés del partido" para facilitar la gobernabilidad del Reino Unido.

Los "tories" ya no necesitarán el apoyo del Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte (DUP), cuyo líder, Peter Robinson, se ofreció para respaldar tanto a conservadores como a laboristas en un eventual resultado ajustado.

One nation, one United Kingdom - that is how I hope to govern if I am fortunate enough to continue as Prime Minister.