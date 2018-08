Internacional

Crisis en Grecia

Los seis argumentos de Varufakis para votar 'no' en el referéndum

AGENCIAS | REDACCIÓN

02/07/2015

El ministro de Finanzas griego ha resumido las razones por las que reclama a la ciudadanía rechazar la oferta de los acreedores.

El ministro griego de Finanzas, Yanis Varufakis, ha reclamado a la ciudadanía respaldar el 'no' en el referéndum del domingo y ha afirmado que la ruptura de las negociaciones se ha producido por la negativa de los acreedores a reestructurar la deuda helena.

En su blog personal, Varufakis ha ofrecido seis razones para votar 'no'. Son las siguientes:

1. "Las negociaciones se han estancado porque los acreedores de Grecia se han negado a reducir nuestra impagable deuda pública y han insistido en que debería ser pagada paramétricamente por los miembros más débiles de nuestra sociedad, sus hijos y sus nietos".

2. "El Fondo Monetario Internacional, el Gobierno de Estados Unidos, muchos otros gobiernos en el mundo y los economistas más independientes creen -junto con nosotros- que la deuda debe ser reestructurada".

3. "El Eurogrupo se comprometió en el segundo rescate, firmado en noviembre de 2012, a reestructurar la deuda, pero ahora está rechazando comprometerse a reestructurarla".

4. "Desde el anuncio del referéndum, Europa ha enviado señales de que está lista para discutir la reestructuración de la deuda. Estas señales muestran que Europa también votaría NO a su propia oferta 'final'".

5. "Grecia seguirá en el euro. Los depósitos son seguros. Los acreedores han escogido la estrategia del chantaje basada en el cierre de los bancos. La actual situación de estancamiento se debe a tal decisión y no a que el Gobierno haya suspendido las negociaciones o tenga cualquier pensamiento acerca de la salida del euro".

6. "El futuro demanda una Grecia orgullosa dentro de la eurozona, por lo que el país debe decir un gran NO el domingo, que nos quedamos en la eurozona, y que, con el poder que nos confiere el no, renegociamos la deuda pública de Grecia, así como la distribución de las cargas entre los que tienen y los que no".

El ministro heleno ha respaldado así las declaraciones del primer ministro, Alexis Tsipras, quien ha recalcado, en un mensaje televisado, que optar por el 'no' en el referéndum no implica la salida del país de la moneda común, pues el Gobierno sigue dispuesto a negociar con las instituciones.

