Internacional

Crisis en Grecia

Tsipras pide el 'no' en el referéndum, pero sigue dispuesto a negociar

EFE

01/07/2015

Los ministros de Finanzas de la eurozona, tras una videoconferencia de apenas 45 minutos, han decidido esperar al resultado del referéndum para continuar negociando con Atenas.

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha pedido hoy el 'no' en el referéndum que se celebrará el próximo domingo, pero ha recalcado que esta opción no implica la salida de Grecia de la eurozona, cuya permanencia su Gobierno no cuestiona, pues sigue dispuesto a negociar con los acreedores.

En un mensaje televisado, poco antes de que empezara el Eurogrupo, Tsipras ha recalcado que Atenas tiene la "firme" intención de llegar a un acuerdo "en términos de sostenibilidad y con perspectiva de futuro" para la economía.

El primer ministro ha recalcado que su Ejecutivo ha respondido con alternativas a las propuestas de los socios desde el anuncio del referéndum, en el que los griegos deben pronunciarse sobre si aceptan o no la propuesta de las instituciones a cambio del desembolso del rescate.

Cuando se cumple el tercer día de corralito, Tsipras ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos al afirmar que los depósitos están asegurados.

"Soy consciente de las dificultades y haré todo lo posible por que sea temporal", ha dicho en alusión al corralito, y se ha dirigido en especial a los jubilados para decirles que el Gobierno lucha por ellos.

Un millar de oficinas bancarias han abierto hoy para facilitar el cobro de las pensiones, aunque los jubilados solo podían retirar 120 euros de una vez, lo que ha provocado que se creasen largas colas frente a las sucursales antes de su apertura.

Los pensionistas se ven especialmente afectados por las restricciones bancarias porque muchos no tienen tarjeta de crédito y solo disponen de una cartilla para retirar dinero.

El Eurogrupo no negociará con Grecia hasta después del referéndum

El jefe del Gobierno heleno había añadido que si en el Eurogrupo que se celebraba poco después había un "resultado positivo", el Gobierno respondería "inmediatamente".

Sin embargo, los ministros de Finanzas de la eurozona, tras una videoconferencia de apenas 45 minutos, han decidido esperar al resultado del referéndum para continuar negociando con Atenas.

Varios jubilados se manifiestan frente al Banco de Grecia en Atenas. Foto: EFE

La reunión tenía como objetivo abordar la última propuesta enviada por el Gobierno griego a los jefes de las tres instituciones (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional).

Mientras el 46% de griegos es partidario de rechazar el acuerdo propuesto por los acreedores, el 30% lo apoya y marcará la casilla del 'sí', según una encuesta.

Varufakis: ?Grecia aceptaría medidas duras a cambio de reestructurar la deuda?

Por su parte, el ministro griego de Finanzas, Yanis Varufakis, ha afirmado hoy que el Gobierno griego está dispuesto a aceptar "medidas duras" con el objetivo de lograr un acuerdo con los socios que incluya la reestructuración de la deuda.

"Estamos dispuestos a aceptar incluso medidas duras con la condición de que haya una reestructuración de la deuda y un programa de inversiones", ha dicho Varufakis durante una entrevista en la televisión pública griega.

Merkel: ?Antes del referéndum no se puede negociar nuevo programa?

La canciller alemana, Angela Merkel, ha advertido de que antes de la celebración del referéndum griego no se puede "empezar a negociar" un nuevo programa de ayudas a Grecia y ha afirmado que tanta legitimidad democrática tiene Atenas para convocarlo como sus socios para mantener su "postura" ante él.

"No se puede negociar de nuevo antes de la celebración del referéndum", ha sostenido la canciller, en un debate extraordinario en el pleno del Parlamento (Bundestag), centrado en la situación de Grecia.

Tusk afirma que Europa quiere ayudar a Grecia, pero no contra su "voluntad"

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha afirmado que la Unión Europea (UE) sigue deseando prestar apoyo a Grecia, aunque ha advertido de que esto no es posible si el propio país no quiere, por lo que ha llamado a esperar al resultado del referéndum.

Hollande pide un acuerdo "ahora mismo" para evitar el referéndum griego

El presidente de Francia, François Hollande, ha pedido a Grecia y al Eurogrupo que alcancen un acuerdo "ahora mismo" que permita evitar el referéndum. "Hay que ser claro, el acuerdo es para ahora mismo", ha declarado Hollande desde Lyon (este de Francia).