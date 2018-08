Grecia, Rementeria, Euskaltel y la tasa de paro, noticias del jueves

Internacional

IKER GÓMEZ | EITB.EUS

02/07/2015

Las cinco noticias que debes leer antes de arrancar el jueves.

El eurogrupo no negociará hasta después del referéndum

El eurogrupo insiste en no negociar con Grecia hasta después del referéndum, aunque no cierran la puerta a estudiar la última propuesta de Alexis Tsipras: un tercer rescate sin el FMI. Aún así, el del referéndum que Grecia celebrará el próximo domingo podría condicionarlo todo. El primer ministro heleno asegura que el ?no? que defiende no significa la salida del euro. La estrategia del eurogrupo pasa por una mayoría a favor del sí, con lo que podría imponer sus condiciones. Mientras llega el domingo, hoy los pensionistas seguirán cobrando la pensión (lo están haciendo por orden alfabético).

Nuevo Gobierno Foral en Bizkaia

Ocho diputados formarán el nuevo Gobierno foral de Bizkaia: serán cinco mujeres y tres hombres en unequipo en el que repiten Jose Maria Iruarrizaga como responsable de Hacienda e Imanol Pradales como diputado de Desarrollo Económico y Territorial. Además, surgen nuevos nombres que, a su vez, resultan caras conocidas: es el caso de Isabel Sánchez Robles o Ibone Bengoetxea. Lorea Bilbao y Elena Unzueta completan la parte jeltzale. Los socialistas Vicente Reyes y Teresa Laespada completarán el Gobierno foral, un equipo con el que el nuevo diputado foral Unai Rementería pretende ?dar un giro? a la diputación de Bizkaia.

Navarra impulsará las relaciones con Euskadi

El futuro nuevo Gobierno de Navarra impulsará las relaciones con Euskadi y tendrá un marcado carácter social. Son dos de los aspectos que recoge el acuerdo entre las cuatro formaciones del cambio que se dio a conocer ayer por la noche. 74 folios en los que también se rechazan todas las violencias y se pide el desarme y desmantelamiento ordenado a ETA. Hay aspectos que el documento no concreta: entre ellos, una nueva ley del euskera, y la posición sobre el tren de alta velocidad. Sigue la negociación entre los partidos, y la investidura de Uxue Barkos podría ser entorno al 23 de julio.

Buena primera jornada para Euskaltel

El de ayer fue el primer día de Euskaltel en la Bolsa, una jornada durante la que llegó a revalorizarse hasta un 10%, aunque finalizó su primer día de cotización subiendo un poco menos: 5,8%. En palabras de su presidente, García Erauskin, fue un día histórico para la compañía, que inicia esta nueva etapa con fuerza e inversores de gran calidad y con vocación de permanencia.

El paro en la CAV sigue bajando en junio.

Hoy se conocerá el dato del paro, pero el lehendakari Iñigo Urkullu subrayó ayer que el paro registrado en Lanbide sigue bajando y sube la afiliación a la Seguridad Social. Unas tendencias que confirman, según el lehendakari, que la recuperación económica, aunque moderada, sigue ganando terreno en la CAV.