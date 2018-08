Internacional

Tras el referéndum de Grecia

Tsipras pide un 'frente nacional fuerte' para negociar una solución

AGENCIAS | REDACCIÓN

05/07/2015

En palabras del primer ministro griego, la consulta de este domingo ha demostrado que la "democracia no puede ser chantajeada". Además, anuncia que este lunes reiniciarán las negociaciones.

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, aseguró que el referéndum de este domingo "no tiene vencedores ni vencidos", sino que es una "victoria en si mismo", pues ha probado que la "democracia no puede ser chantajeada".

"Quiero dar las gracias a todos, independientemente de lo que votasteis. Ahora hay que restablecer la cohesión social", dijo Tsipras en una alocución televisada tras el triunfo del "no" en el referéndum celebrado hoy.

"Mañana reiniciaremos la negociación. Nuestra prioridad es el funcionamiento del sistema bancario", dijo Tsipras en un mensaje televisado, en el que añadió que en esta ocasión entrará en la negociación la reestructuración de la deuda, una necesidad que, dijo, incluso ha reconocido el Fondo Monetario Internacional.

Además, Tsipras hizo un llamamiento a la unidad nacional y ha convocado a los principales partidos políticos del país para este mismo lunes bajo los auspicios de la Presidencia griega.

El primer ministro confió en una solución al problema de liquidez de los bancos y afirmó que el Banco Central Europeo (BCE) "se da cuenta de la dimensión humana de la crisis".

"Soy consciente de que el mandato que me dais no es un mandato de ruptura, sino un mandato para una solución sostenible", dijo el primer ministro para añadir que todo el mundo es consciente de que "no hay soluciones fáciles", pero sí "soluciones sostenibles" y "justas".

