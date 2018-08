Internacional

Entrevista en Exclusiva

Yanis Varoufakis denuncia el 'chantaje de los acreedores'

Ane Irazabal | etb

18/07/2015

En una entrevista en exclusiva a ETB, el exministro de Finanzas ha dicho que "entiendo a Alexis Tsipras y a los demás colegas, han tenido una pistola enfrente".

El exministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, ha denunciado que "los poderes europeos han decidido que la solución es ofrecer nuevos préstamos para crear una deuda mayor en un país que es insolvente".

En una entrevista en exclusiva a ETB, Varoufakis, quien presentó su dimisión al día siguiente al referéndum sobre la propuesta hecha por los acreedores, ha criticado que "Europa debería avergonzarse por lo que ha impuesto a un país que lleva cinco años sufriendo; han implantado más sufrimiento".

"Entiendo a Alexis Tsipras y a los demás colegas, han tenido una pistola enfrente. Son momentos muy difíciles y yo no soy más revolucionario que Tsipras. Pero no participaré en esto", ha sentenciado el conocido ex ministro del Gobierno de Syriza.