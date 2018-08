La ONU da la razón a Assange y considera 'arbitraria' su detención

La ONU ha fallado a favor del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, asilado en la embajada ecuatoriana de Londres desde 2012, en la denuncia que planteó contra el Reino Unido y Suecia por detención ilegal, según ha confirmado el Gobierno de Suecia.

El periodista australiano lleva refugiado desde hace tres años en la legación de Ecuador en la capital británica a fin de evitar su extradición a Suecia, que le reclama para interrogarle por presuntos delitos sexuales.

En 2014, Assange llevó su caso ante la ONU por presunta "detención arbitraria", puesto que el Reino Unido tiene la obligación de arrestarlo y entregarlo a las autoridades suecas en cuanto salga de la embajada ecuatoriana.

Precisamente este jueves Assange ha asegurado que abandonará la Embajada de Ecuador y se entregará a las autoridades británicas si Naciones Unidas falla contra él en su caso contra los gobiernos de Suecia y Reino Unido.

