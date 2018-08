NBEk arrazoia eman dio Assangeri, atxiloketa 'arbitrarioa' dela esanez

Julian Assange Wikileakseko sortzaileari arrazoia eman dio Nazio Batuen Erakundeak gaur, atxiloketa 'arbitrarioa' dela esanez, Suediako Gobernuak baieztatu duenez. Erresuma Batua eta Suedia salatu zituen Assangek, legez kanpoko atxiloketa egotzita. Ekuadorrek Londresen duen enbaxadan dago gordeta 2012tik.

Kazetari australiarrak asilo eskaria egin zion Ekuadorri, Suediara estraditatu ez zezaten: hainbat delitu sexualengatik galdekatu nahi du Suediak Assange.

2014an bere kasua Nazio Batuen Erakundera eraman zuen Wikileakseko sortzaileak, haren atxiloketa arbitrarioa izango dela salatuta. Erresuma Batuak kazetaria atxilotzeko eta Suediaren esku uzteko agindua du.

Hain zuzen, Assangek ostegun honetan adierazi duenez, Ekuadorreko enbaxadatik atera eta Erresuma Batuko agintarien esku utziko du bere burua, Nazio Batuen Erakundeak bere aurkako epaia ematen badu Suedia eta Erresuma Batuko gobernuen kontra duen auzian.

"Nazio Batuen Erakundeak Erresuma Batuaren eta Suediaren aurka daukadan auzia galdu dudala iragartzen badu bihar, asteazken eguerdian aterako naiz Ekuadorreko enbaxadatik, eta Polizia britainiarrak neu atxilotzea onartuko dut, ez baitago apelazio gehiago egiterik", adierazi du komunikatu baten bitartez.

