Internacional

Estados Unidos

Trump defiende el uso de la tortura contra los detenidos

AGENCIAS | REDACCION

17/02/2016

Trump asegura, que si llega a la Casa Blanca, "lo aprobare inmediatamente y lo hare mucho peor".

El magnate estadounidense Donald Trump, aspirante en las primarias del Partido Republicano, ha respaldado explicitamente la utilizacion de tortura en interrogatorios, argumentando que metodos como el 'waterboarding' (asfixia simulada) "funcionan".

Trump, poco dado a la correccion politica, ha subrayado que, si llega a la Casa Blanca, "sin duda" aprobaria el uso del 'waterboarding', una polemica practica utilizada bajo la Administracion de George W. Bush y criticada por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

"Lo aprobare inmediatamente y lo hare mucho peor", ha asegurado, durante un encuentro en Carolina del Sur en el que ha recordado que los terroristas "cortan cabezas en Oriente Proximo" y quieren "asesinar" a estadounidenses. "Y no me digan que no funciona. La tortura funciona, creedme", ha apostillado, segun la cadena CBS.

Trump ha intensificado sus actos en Carolina del Sur de cara a las primarias del 20 de febrero, en las que tratara de repetir la victoria que ya obtuvo en New Hampshire. Una encuesta difundida el martes por CNN situa la intencion de voto para el polemico empresario en el 38%, muy por encima de sus rivales.