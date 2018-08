Internacional

11 muertos en un atentado suicida en el aeropuerto de Bruselas

AGencias | Redacción

22/03/2016

Las dos explosiones han sacudido la terminal de salidas del aeropuerto de Zaventem dejando, además, 35 heridos.

11 personas han muerto y 35 han resultado heridas este martes en un atentado suicida registrado en el aeropuerto internacional de Zaventem en Bruselas (Bélgica), según ha confirmado la Fiscalía federal.

Dos deflagraciones han tenido lugar en la terminal de salidas del aeródromo, según esas fuentes. El aeropuerto ha sido evacuado.

Tras las explosiones, Bélgica ha elevado al nivel máximo la alerta en todo el país, según ha informado el Ministerio de Interior belga. La Mesa de Crisis creada tras el atentado ha pedido a los ciudadanos que permanezcan donde estén.

Estas son las primeras imágenes tras las deflagraciones:

"No vengan a la zona del aeropuerto"

"Ha habido dos explosiones en el aeropuerto. El edificio está siendo evacuado. No vengan a la zona del aeropuerto", ha asegurado en un mensaje en la red social Twitter el aeródromo de Bruselas.

Por su parte, Belgocontrol ha informado de que se ha permitido el aterrizaje de las aeronaves que estaban esperando a tomar tierra y se han cancelado el resto de aterrizajes y despegues programados en el aeródromo de la capital belga. Además, las autoridades belgas han decretado el cierre de la estación de tren del aeropuerto.

En declaraciones al diario Le Soir, un portavoz del ministro del Interior, Jan Jambon, ha señalado que la prioridad en este momento "son las víctimas y la seguridad" en la zona.

En torno a las 08:00 horas, se ha registrado una "fuerte explosión" en el hall de salidas del aeródromo, lo que ha provocado el envío de ambulancias al lugar. "Ha habido una explosión en el aeropuerto. El plan de urgencia se ha activado", ha explicado el presidente de la región de Bruselas, Rudi Vervoort, a la cadena Bel RTL.

"Estaba en la fila para registrarme y he escuchado una deflagración. He visto humo y he visto a personas correr hacia la salida. Ha habido una segunda explosión mucho más cerca de mí después", ha explicado un testigo de los hechos a Bel RTL."Se ha ido todo el mundo del aeropuerto con pánico, la mayor parte de las personas han dejado sus maletas allí. Los coches han sido evacuados", ha asegurado.

Según los testigos, se han escuchado varios tiros y personas gritando en árabe antes de las deflagraciones.