11 lagun hil dira Bruselako aireportuan izandako atentatu batean

11 lagun hil eta beste 35 zauritu dira astearte honetan Bruselako Zaventem aireportuan izandako atentatu suizida batean, Belgikako Fiskaltzak baieztatu duenez.

Elkarren segidako bi eztanda izan dira aireportuko irteeren hallean, iturrion arabera. Aireportua erabat hustu dute.

Belgikak alerta maila gorenera (4. mailara) igo du herrialde osoan. Leherketak jazo eta gutxira izandako krisialdi mahaiak dauden lekuan geratzeko eskatu die herritarrei.

Hauek dira Bruselatik heldutako lehen irudiak:

First images from the departure hall at @BrusselsAirport #Zaventem #Brussels pic.twitter.com/wS38Db5Kl1