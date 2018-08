Internacional

El ELN no se pronuncia de momento sobre la periodista Salud Hernández

25/05/2016

La periodista española desapareció el pasado sábado mientras realizaba una investigación sobre la erradicación de los cultivos de coca en la región colombiana de Catatumbo.

El corresponsal de la emisora del Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano, Miguel Atal, ha asegurado que la guerrilla no responderá a rumores y no se pronunciará sobre la supuesta retención de la periodista Salud Hernández-Mora, con la doble nacionalidad española y colombiana, hasta que no reciba sus informes semanales.

"El ELN no responde a rumores ni especulaciones generadas por militares que sólo ganan la guerra en micrófonos", ha escrito en su cuenta oficial de Twitter. "A diferencia del Ministerio de Defensa, que difunde mentiras fácilmente pues tiene acceso a los medios, el ELN es serio y prefiere indagar", ha añadido.

"Entonces, sobre doña Salud Hernández, mientras el ELN no reciba los reportes semanales de las estructuras, no se pronunciará", ha continuado. El miembro de la guerrilla ha reaccionado así a las preguntas, por parte de diversos periodistas colombianos, sobre si el grupo tenía previsto pronunciarse acerca de la periodista, de la que se dice que está secuestrada por el grupo.

'Miguel' ha explicado que la comunicación interna del ELN funciona "a lomo de mulas" y "lenta", ya que se realiza de forma "personalizada, de mano a mano". "Nuestros frentes no se comunican entre sí por medio de celulares, a diferencia del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, que los usan para 'chismear'", ha escrito.

Asimismo, ha insistido en que el ELN "no se pronuncia acosado por los medios" y que "si cree que debe pronunciarse sobre el tema, lo hará", pero ha advertido de que "primero investiga y cuando informa, dice la verdad".

Las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los servicios de Inteligencia colombianos han desplegado un dispositivo para tratar de localizar a la periodista, dada por "desaparecida" por las autoridades en el departamento de Norte de Santander.

Si bien nadie ha confirmado que Hernández-Mora esté retenida por la guerrilla, el ministro en funciones de Asuntos Exteriores español, José Manuel García-Margallo, aseguró que todo apuntaba a que la reportera podría estar secuestrada por la guerrilla.

Por su parte, el jefe del equipo negociador del Gobierno en el diálogo de paz con el ELN, Frank Pearl, se ha puesto en contacto con la guerrilla para averiguar el paradero de la periodista, que trabajaba para el periódico español El Mundo y el diario colombiano El Tiempo.

Mientras, la Gobernación de Norte de Santander ha ofrecido una recompensa de 100 millones de pesos --cerca de 30.000 euros-- para quien ofrezca información que lleve a averiguar el paradero de Hernández-Mora y de otros dos periodistas del canal colombiano RCN, cuya ubicación también es desconocida, según ha informado la emisora Caracol Radio.