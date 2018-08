Internacional

Marea negra

Florida se prepara para evitar el desastre ecológico en sus costas

Redacción

04/05/2010

Mientras, la petrolera británica BP ha dicho que tomará "todas las medidas posibles" y hará frente a los costes.

Las autoridades del estado de Florida (EE. UU.) continúan los preparativos para salvaguardar su costa noroeste de la marea negra originada en el Golfo de México por el hundimiento de una plataforma petrolífera tras una explosión.

"No se prevé ningún impacto de la marea negra en las costas de Florida hasta el próximo miércoles", ha dicho hoy el Departamento de Protección Medioambiental de Florida (DEP).

El DEP, la Comisión de Vida Silvestre y Pesca (FWC), agencias federales y las autoridades de los Condados de la costa oeste de Florida evalúan el potencial impacto del vertido en las aguas y el hábitat de peces y mariscos en las costas floridanas y del Golfo de México.

La petrolera BP

Por otro lado, la petrolera británica BP tomará "todas las medidas posibles" para contener la expansión del vertido de petróleo en el Golfo de México y pagará además las reclamaciones legítimas por daños.

En un comunicado colgado hoy en la portada de su página web, la empresa, cuyo consejero delegado, Tony Hayward, se ha desplazado a Estados Unidos para supervisar la resolución de la crisis, asegura que "está completamente comprometida a tomar todas las medidas posibles para contener la expansión del vertido de petróleo".

El pasado viernes, la compañía, que ha sido criticada por el Gobierno estadounidense por su respuesta al accidente, se comprometió a hacer frente a los costes.

"Asumimos total responsabilidad por el derrame y lo limpiaremos, y si la gente presenta reclamaciones legítimas por daños, las honraremos", dijo en un comunicado Hayward.

En los últimos días, el Gobierno de EE. UU. ha manifestado su decepción porque BP no haya podido sellar todavía el pozo causante de la marea negra en el Golfo, que amenaza la costa estadounidense de Luisiana, y dijo que exigirá responsabilidades a los causantes del desastre.

El Ejecutivo de ese país ha puesto en marcha una investigación sobre las causas de la explosión y hundimiento de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, propiedad de Transocean con concesión de BP, el pasado 20 de abril, que causó 11 muertos.

BP ha asegurado que ha movilizado "todos los recursos necesarios para luchar contra el vertido", lo que incluye tanto sellar el pozo de extracción como contener la expansión de la mancha y limpiar la costa afectada.

No obstante, la respuesta que ha dado la empresa, que no tiene seguro internacional y debe afrontar por sus propios medios el desastre, no ha satisfecho completamente a las autoridades.

Se calcula que actualmente el pozo está vertiendo al mar unos 800.000 litros de crudo al día.