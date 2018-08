La masacre abre otra vez el debate sobre el control de armas

El tiroteo que la madrugada de este domingo ha dejado 49 muertos y 53 heridos en Orlando ha abierto de nuevo el debate sobre el control de armas en Estados Unidos, uno de los temas que más divide a republicanos y demócratas, aunque este debate podría no traducirse necesariamente en ningún cambio de dinámica en el Congreso.

Los demócratas, por su parte, siguen pidiendo control de armas en un país que, tan sólo este año, ha vivido 173 tiroteos masivos. En el otro lado de la balanza, los republicanos continúan culpando al "terrorismo islámico radical".

Este mismo domingo, el virtual candidato republicano Donald Trump arremetió contra el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al que señaló de ser incapaz de pronunciar esas palabras que han utilizado los republicanos.

"¿Mencionará finalmente el presidente Obama las palabras 'terrorismo islámico radical'? Si no lo hace, debería dimitir inmediatamente", aseguró Trump, a través de su cuenta oficial de Twitter. "Nuestro liderazgo es débil e ineficaz", criticó.

Is President Obama going to finally mention the words radical Islamic terrorism? If he doesn't he should immediately resign in disgrace!