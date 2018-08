Sarraskiak armen kontrolaren inguruko eztabaida piztu du berriro AEBn

Orlandoko sarraskiak armen kontrolaren inguruko eztabaida piztu du berriro Ameriketako Estatu Batuetan. Igande goizaldeko tiroketak 49 hildako eta 53 zauritu utzi zituen. Errepublikano eta demokratak gehien zatitzen dituen gaia da, baina Kongresuan dinamika aldaketarik gertatzea ez da espero.

Aurten 173 tiroketa masibo gertatu dira AEBn. Demokratek armen kontrola areagotzea eskatzen dute, eta errepublikanoek ?terrorismo islamiko erradikalari? botatzen diote errua.

Donald Trump hautagai errepublikanoak Barack Obama AEBko presidentearen aurka egin zuen igandean. Errepublikanoen hitz berdinak erabiltzeko gai ez izatea egotzi zion Trumpek Obamari.

?Obama presidenteak ?terrorismo islamiko erradikal? hitzak erabiliko ote ditu azkenean? Egiten ez baldin badu, berehala dimisioa eman beharko luke?, esan zuen Trumpek Twitter sare sozialean. ?Gure buruzagia ahula da eta ez da eraginkorra?, kritikatu zuen.

Is President Obama going to finally mention the words radical Islamic terrorism? If he doesn't he should immediately resign in disgrace!