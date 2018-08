Internacional

Matanza en Orlando

Estado Islámico: 'Omar Mateen era uno de nuestros soldados en América'

Agencias | Redacción

13/06/2016

Sin embargo, las primeras investigaciones sobre la matanza de medio centenar de personas en una discoteca gay en Orlando han revelado solo posibles nexos entre su autor y grupos terroristas.

El grupo terrorista Estado Islámico ha indicado este lunes a través de su emisora Al Bayan que el autor de la matanza en un club de Orlando, Omar Mateen, era "uno de los soldados del califato en América".

"Uno de los soldados del califato en América llevó a cabo una invasión de seguridad donde fue capaz de entrar en una reunión de cruzados en un club nocturno para homosexuales en Orlando, Florida (...) donde mató e hirió a más de un centenar de ellos antes de ser abatido", ha afirmado la organización terrorista en su emisión radiofónica.

Sin embargo, las primeras investigaciones sobre la matanza de medio centenar de personas en una discoteca gay en Orlando (centro de Florida, EE.UU.) han revelado solo posibles nexos entre su autor, que fue investigado dos veces, y grupos terroristas.

Menos de 24 horas después de la matanza en la discoteca Pulse, frecuentada por homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales, el FBI ha dado a conocer algunos datos de Omar Mir Seddique Mateen, de 29 años y nacionalidad estadounidense, quien murió en el mismo lugar del tiroteo por disparos de la Policía.

Al mismo tiempo se han conocido las identidades de siete de las 49 víctimas mortales de este "acto de terrorismo y odio" como lo calificó el presidente de EE.UU., Barack Obama.

Se trata de los primeros identificados y cuyas familias ya fueron notificadas. Sus nombres son Edward Sotomayor Jr., Stanley Almodóvar III, Luis Omar Ocasio-Capo, Juan Ramón Guerrero, Eric Iván Ortiz-Rivera, Peter O. González-Cruz y Luis S. Vielma.

Hispanos

La discoteca Pulse había organizado para este sábado una "Noche latina", dedicada a ritmos como bachata y reggaetón, por lo que es muy probable que un alto porcentaje de las víctimas sean hispanos, una comunidad que representa el 29% de la población de Orlando, famosa en todo el mundo por sus parques temáticos y de atracciones.

Antes de la matanza Seddique Mateen, nacido en Nueva York en el seno de una familia de origen afgano, llamó al teléfono de emergencias 911 y declaró su lealtad al grupo terrorista Estado Islámico (EI), de acuerdo con una información periodística.

La agencia de noticias Amaq, vinculada a los yihadistas, subrayó en un comunicado que el ataque armado contra un club nocturno de homosexuales en la ciudad de Orlando "fue perpetrado por un combatiente del Estado Islámico".

Investigado

Dicha información de Amaq no ha sido confirmada por fuentes oficiales de Estados Unidos. El agente del FBI Ron Hopper ha considerado en una rueda de prensa que es pronto para afirmar que la matanza esté vinculada al terrorismo, pero ha indicado que el presunto autor de los disparos en la discoteca llamó la atención de las autoridades en 2013 por primera vez.

Según Hopper, en aquel entonces Seddique Mateen hizo "comentarios incendiarios a sus compañeros de trabajo que dejaron entrever sus posibles lazos con terroristas" y fue entrevistado hasta en dos ocasiones.

Posteriormente, en 2014, fue entrevistado por su presunta relación con Moner Mohammad Abusalha, un terrorista con nacionalidad estadounidense que murió en un ataque suicida en Siria, pero se resolvió que "el contacto fue mínimo y no constituyó una amenaza".

Varias personas sostienen velas durante una vigilia en San Francisco. Foto: EFE

La exesposa de Seddique Mateen, que pedido no ser identificada, ha declarado que no era una "persona estable" y que la maltrataba. "Me golpeaba. Venía a casa y empezaba a golpearme porque la colada no estaba acabada o cosas así", ha dicho al diario The Washington Post la mujer, quien se casó con él en marzo de 2009 pero se separó a los pocos meses.

El senador demócrata por Florida Bill Nelson ha señalado que la matanza tendría "alguna conexión" con el grupo terrorista EI, según pudo saber de personal del Comité de Inteligencia del Senado en Washington, aunque ha indicado que es necesario esperar los resultados de las investigaciones para confirmarlo.

Registros

Un grupo de policías ha inspeccionado y sacado varios objetos de una casa propiedad de Omar Seddique Mateen en la localidad de Fort St. Lucie, a unos 180 kilómetros de Orlando, y también ha registrado tres automóviles estacionados allí.

Además del casi medio centenar de muertos, el tiroteo en la discoteca dejó 53 heridos de los que 43 siguen aún hospitalizados algunos de ellos en "estado crítico", según autoridades médicas de Orlando, que han hecho un llamamiento a los ciudadanos para donar sangre.

El Consulado General de España en Miami, que puso ayer en marcha una célula de crisis en coordinación con la unidad de emergencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha informado que, hasta ahora, no ha tenido información acerca de víctimas españolas en la matanza de la discoteca.