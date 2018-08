Internacional

Visita oficial

Obama trabajará con 'cualquier Gobierno' que se forme en España

eitb.eus

10/07/2016

Así se ha pronunciado tras la reunión que ha llevado a cabo con el presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy.

El presidente de EE. UU., Barack Obama, se ha mostrado hoy seguro de que su país podrá trabajar con "cualquier Gobierno" que se forme en España y ha evitado pronunciarse sobre las negociaciones en curso tras las elecciones del 26 de junio.

"Aunque nos importa mucho que tengamos un Gobierno español estable y que funcione bien, la naturaleza de la relación, los lazos entre EE. UU. y España, no dependen de qué partido esté en el poder", ha afirmado Obama en una declaración a la prensa tras reunirse con el presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy.

"Estoy muy seguro de que, sea cual sea el Gobierno que surja (de las negociaciones), podremos trabajar con ellos", ha agregado.

Obama no ha querido decir si le preocupa el retraso en formar Gobierno en España tras las elecciones de junio, las segundas en menos de siete meses en España.

El líder estadounidense ha expresado únicamente que desea "suerte al primer ministro" Rajoy, quien, según aseguró Obama, "no entró en detalles" durante el diálogo de hoy sobre las negociaciones para configurar un Ejecutivo.

Por su parte, Mariano Rajoy, ha trasladado al presidente Obama su disposición a hacer "todos los esfuerzos posibles" para formar Gobierno, ya que una nueva repetición de elecciones sería "una broma de mal gusto".

"Le he dicho que haré todos los esfuerzos que sean necesarios para formar Gobierno cuanto antes", ha afirmado Rajoy en una comparecencia conjunta tras una reunión de más de media hora en el Palacio de la Moncloa.

Mariano Rajoy y Obama antes de reunirse en el Palacio Real. EFE

Encuentro con Felipe VI

Previamente, Obama se ha reunido con el rey de España, Felipe VI, en el Palacio Real y, tras agradecer al rey su acogida, el presidente de Estados Unidos ha resaltado la "profunda y estrecha relación" existente entre su país y España.

En su breve intervención Obama ha subrayado que su presencia en Madrid busca reflejar la "gran alianza" que une a Estados Unidos y España, dos países aliados que "comparten valores e ideales" como la libertad, el Estado de Derecho y el respeto a la dignidad de todas las personas, lo que les permite colaborar en el plano bilateral, pero también en los foros multilaterales.

Barack Obama junto a Felipe VI. EFE

Encuentros con los líderes de la oposición



Tras su encuentro con Felipe VI y después con Mariano Rajoy, Barack Obama ha mantenido unos breves contactos bilaterales en la Base de Torrejón con los líderes de la oposición, el del PSOE, Pedro Sánchez; el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; y el de Ciudadanos, Albert Rivera.

En principio estaba previsto que se reuniera de forma individual durante 10 minutos, pero finalmente esto se ha reducido considerablemente. Los tres han estado juntos durante más de una hora esperando a Obama con el que han mantenido un breve encuentro y se han realizado una fotografía.

Esta intensa agenda ha hecho que Obama saliese con más de una hora de retraso respecto a lo previsto hacia la base de Rota (Cádiz), donde ha ofrecido un discurso a las tropas españolas y estadounidenses, tras lo que se marchará de España a las 20:00 horas desde la base de Rota rumbo a Washington, un día antes de lo planeado.

Obama despidiéndose minutos antes de despegar hacia la base naval de Rota (Cádiz). EFE

Con su visita a la Base de Rota, Obama ha puesto fin a su viaje oficial a España, el primero de un presidente de EE. UU. en quince años, y más corto de lo previsto (estaba previsto que durase dos día), ya que el mandatario norteamericano ha tenido que abreviarlo debido al asesinato de cinco policías en Dallas.

Protestas por la visita

Centenares de personas se han concentrado hoy frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid para mostrar su indignación por la visita del presidente norteamericano, Barack Obama, porque "tras su sonrisa y sus palabras amables" se ocultan "gritos de horror y la sangre" de países reprimidos.

Asimismo, seis escaladores de Greenpeace han colgado una pancarta este mediodía en el edificio Metrópolis de la Gran Vía madrileña con el mensaje "Sí podemos parar el TTIP" ("Yes we can stop TTIP") (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre Europa y Estados Unidos), dirigido al presidente estadounidense Barack Obama.

Greenpeace ha colgado una pancarta en protesta por el TTIP. EFE