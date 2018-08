Internacional

Elecciones en Estados Unidos

El lunes comienza la convención del Partido Republicano en Cleveland

AGENCIAS | REDACCIÓN

17/07/2016

Salvo sorpresas, la convención designará a Donald Trump como candidato republicano a presidente de EE.UU.

El Partido Republicano arranca este lunes en Cleveland (Ohio) la convención que, salvo sorpresas, encumbrará al polémico empresario Donald Trump como candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. La convención nacional de los republicanos se celebrará entre el 18 y el 21 de julio.

Durante la carrera presidencial republicana, Trump se ha impuesto a los demás candidatos republicanos e incluso ha superado las trabas interpuestas por el ala más oficialista de la formación -incluida la posibilidad de presentar un candidato sorpresa en caso de que el magnate no lograse suficientes delegados-.

Personalidades como el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, los senadores Ted Cruz y Mitch McConnell o el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, se subirán al estrado para pedir el voto para Trump, si bien en casos como el de Ryan se trata más de un posición anti Clinton. También habrá hueco para personas ajenas a la arena política como los hijos de Trump o supervivientes del ataque de Benghazi (Libia) en 2012.

Todos ellos formarán parte de un 'show' que tendrá como incorporación estrella de última hora al gobernador de Indiana, Mike Pence, confirmado el viernes como su vicepresidente.

Grandes medidas de seguridad en Cleveland

Cleveland espera recibir a unos 50.000 visitantes con motivo de la convención y se prevén manifestaciones a favor y en contra del virtual candidato republicano, tal como ha venido ocurriendo durante estos últimos meses en los distintos estados por los que ha discurrido la caravana electoral.

Las autoridades locales preparan un dispositivo de seguridad sin precedentes. Las personas que quieran acceder a las instalaciones donde tendrá lugar la convención no podrán portar "armas de ningún tipo", aunque en sus alrededores sí que estarán permitidas las armas de fuego, según CNN. Los tribunales estarán abiertos 20 horas al día para hacer frente a un posible repunte de los procesos y se han habilitado los centros de detención para albergar a casi un millar de personas, informa 'The New York Times'.

