Trump elige a Mike Pence como su vicepresidente

Donald Trump, el virtual candidato del Partido Republicano a la Casa Blanca, ha confirmado que ha elegido al gobernador de Indiana, Mike Pence, como su compañero para las elecciones del 8 de noviembre, tal como se había venido anticipando durante los últimos días.

Trump tenía previsto comparecer este viernes ante los medios para informar públicamente de su elección final, pero el atentado de Niza le llevó a cambiar los planes y finalmente ha convocado a la prensa el sábado a las 11:00 horas (17:00 horas peninsular en España).

Sin embargo, en su cuenta de Twitter ha adelantado su decisión: “Estoy encantado de anunciar que he elegido al gobernador Mike Pence como mi compañero para la Vicepresidencia”.

I am pleased to announce that I have chosen Governor Mike Pence as my Vice Presidential running mate. News conference tomorrow at 11:00 A.M.