El discurso de Melania Trump, similar al de Michelle Obama en 2008

El discurso pronunciado hoy por Melania Trump en el pleno de la Convención Nacional Republicana guardó tales similitudes con uno de Michelle Obama en 2008 que algunos medios estadounidenses acusaron de "plagio" a la esposa de Donald Trump.

La esposa del magnate fue la estrella de la primera jornada en Cleveland, pero mientras muchos elogiaban su estilo, otros comparaban palabra por palabra su discurso con el que dio la actual primera dama hace ocho años en la Convención Nacional Demócrata.

Las frases de la discordia pronunciadas por la exmodelo eslovena llegaron al narrar su crianza en la antigua Yugoslavia. "Desde muy joven, mis padres me inculcaron los valores de que trabajas duro por lo que quieres en la vida, que tu palabra es sagrada y que cumples lo que prometes, que tratas a la gente con respeto", dijo la esposa del magnate neoyorquino.

Palabras muy parecidas a las de Obama en 2008: "Barack y yo fuimos educados con valores muy similares: trabajas duro por lo que quieres en la vida, que tu palabra es sagrada y que cumples lo que prometes, que tratas a la gente con dignidad y respeto".

Melania defendió en un discurso que prometió haber escrito ella misma que esos valores deben transmitirse a los más pequeños para que "los niños en este país sepan que el único límite a sus logros es la fuerza de sus sueños y lo dispuestos que estén a trabajar por ellos", una frase casi idéntica a la que dijo Michelle Obama.

En otro momento del discurso, la esposa de Trump elogió las virtudes de su padre: "Su integridad, compasión e inteligencia se reflejan hoy en mí y en mi amor a mi familia y a este país".

Ocho años atrás, Obama había dicho que la "integridad, compasión e inteligencia" de su madre se reflejaban en sus dos hijas.

Una vez terminado el discurso y mientras las primeras acusaciones de plagio florecían por las redes sociales, Donald Trump publicó este mensaje en su cuenta de Twitter: "Ha sido un honor presentar a mi esposa, Melania. Su discurso y su porte han sido increíbles. Muy orgulloso".

It was truly an honor to introduce my wife, Melania. Her speech and demeanor were absolutely incredible. Very proud! #GOPConvention