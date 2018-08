Internacional

Abdelmalik P.

El segundo terrorista de Normandía estaba fichado desde junio

Agencias | Redacción

28/07/2016

El sospechoso, que aparece con Adel Kermiche en un vídeo publicado por la agencia Amaq jurando lealtad a Estado Islámico, sería Abdelmalik P., natural de Saboya y de 19 años.

El segundo terrorista que participó en el asesinato de un cura en una iglesia de Normandía este martes sería un joven de 19 años que había sido incluido recientemente en el registro de sospechosos de radicalización islamista, según informa este jueves la prensa francesa.

El sospechoso, que aparece con Adel Kermiche en un vídeo publicado por la agencia Amaq jurando lealtad a Estado Islámico, sería Abdelmalik P., natural de Saboya y de 19 años.

Según BFM TV, era objeto de una 'ficha S', es decir, era buscado por radicalización desde el pasado 29 de junio, pero no había una foto suya. Le Parisien afirma que habría pasado por Turquía dos semanas antes.

De acuerdo con la emisora RTL, los servicios de Inteligencia franceses buscaban desde el viernes 22 de julio al sospechoso, tras recibir información de los servicios secretos de otro país de que habría un hombre "dispuesto a participar en un atentado en territorio nacional".

Una foto, la única pista

Según habrían notificado, "estaría ya en Francia y podría actuar sola o con otras personas", pero la única pista sobre su identidad era una foto, que la Unidad de Coordinación de la Lucha Antiterrorista (UCLAT) remitió a los distintos servicios policiales.

A partir de ese momento, según RTL, comenzó una carrera contrarreloj por parte de la Policía y de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) para localizar al posible terrorista procediéndose a varios registros infructuosos.

Sin confirmación

Según BFM TV, la identidad de Abdelmalik P. aún no ha sido confirmada oficialmente y se va a proceder a cotejar su ADN con unas muestras tomadas a su madre, quien todavía no cree que su hijo esté detrás del asesinato del religioso. Al parecer, había salido de casa el lunes diciendo que iba a ver a unos primos a Nancy y desde entonces no habían sabido nada de él.

De acuerdo con Le Parisien, tres familiiares de Abdelmalik P. fueron detenidos este miércoles y han sido puestos bajo arresto provisional. Además, la Policía está analizando el material informático encontrado en la vivienda del sospechoso.

del sospechoso.del sospechoso.