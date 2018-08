Internacional

Crisis republicana ante la imposibilidad de controlar a Trump

04/08/2016

Líderes republicanos han entrado en pánico y reclaman un cambio radical tras una suma de comentarios y apariciones desastrosas. Su enfrentamiento con la familia Khan ha sido el más sonado.

Líderes republicanos han entrado en pánico ante la imposibilidad de controlar a su candidato a la Casa Blanca, Donald Trump, de quien reclaman un cambio radical tras una suma de comentarios y apariciones desastrosas, pese a que el magnate y su campaña han afirmado que todo está bajo control.

La frustración es tal que destacados líderes conservadores se cuestionan si todavía es posible mantener a Trump como su candidato a la Presidencia de Estados Unidos sin que eso tenga consecuencias catastróficas para el partido y su futuro.

De acuerdo con la cadena NBC, el presidente del Comité Nacional Republicano (RNC), Reince Priebus, el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani y el expresidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich son algunos de los que están tratando de persuadir a Trump para que "reinicie" su campaña.

Tras las primarias republicanas, en las que se impuso a 16 rivales, Trump "no ha hecho la transición a ser el potencial presidente de Estados Unidos", opinó Gingrich en declaraciones a la cadena Fox.

"Él (Trump) no puede ganar la Presidencia actuando como lo está haciendo ahora", advirtió Gingrich al calificar al candidato de "muy autodestructivo" para su campaña.

Este martes, Priebus llamó a Trump para comunicarle su frustración personal y la de numerosos donantes con el desarrollo de la campaña y, en particular, con el enfrentamiento del magnate con los padres musulmanes de un soldado estadounidense muerto en Irak.

Reemplazar a Trump

La cadena ABC ha ido más lejos y afirma que la frustración es tal que altos funcionarios del partido están explorando incluso cómo reemplazar a Trump si el magnate renuncia a la candidatura presidencial, un proceso contemplado en las reglas del RNC y que estaría en manos de los 168 miembros de ese comité.

No obstante, no existe ningún mecanismo para forzar al candidato a renunciar a la nominación y hasta ahora Trump no ha dado ninguna señal de estar pensando en abandonar la carrera por la Casa Blanca.

"Hay una gran unidad en mi campaña, tal vez mayor que nunca antes. Quiero agradecer a todos por su enorme apoyo", ha defendido Trump a través de la red social Twitter, su plataforma preferida.

Khizr Khan, el padre del capitán musulmán Humayun Khan, muerto en acto de servicio, junto a su esposa Ghazala Kahn. Foto: EFE

Enfrentamiento con la familia Khan

Su enfrentamiento con la familia Khan, musulmanes emigrados a Estados Unidos desde Pakistán y cuyo hijo falleció en la guerra de Irak, ha sido el más sonado, pero Trump ha dado otras muestras en los últimos días de su comportamiento impredecible e inédito en una contienda electoral, lo que ha hecho saltar todas las alarmas entre los republicanos.

El martes, el magnate expulsó de uno de sus mítines en Ashburn (Virginia) a un bebé que lloraba y a su madre, que trataba de calmar al pequeño. Además, ha alertado de que las elecciones de noviembre puedan estar "amañadas" en su contra y ha comparado a Clinton con "el diablo".

El propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha afirmado que los líderes republicanos deberían retirar su apoyo a Trump, al alertar de que el magnate "desgraciadamente no está preparado" para ocupar el Despacho Oval.

