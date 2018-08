Internacional

Donald Trump: 'Soy el candidato de la ley y el orden'

Agencias | Redacción

22/07/2016

El candidato republicano ha criticado a Clinton, y ha prometido acabar con la inmigración ilegal y la violencia contra la policía.

El candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, se ha proclamado el aspirante de la "ley y el orden" y la voz de los "olvidados".

En el discurso de aceptación de la nominación en la Convención Nacional Republicana, Trump ha afirmado que "no habrá prosperidad sin ley y orden", al tiempo que ha recalcado que "en la carrera por la Casa Blanca, yo soy el candidato de la ley y el orden"

Asimismo, ha dicho que es la "voz" de los "hombres y mujeres olvidados de nuestro país". "Me levanto todos los días con la determinación de servir a aquellos que me he encontrado por todo el país que han sido olvidados, ignorados y abandonados", ha reiterado Trump en un discurso que fue interrumpido en varias ocasiones por los vítores de los delegados presentes en el pabellón Quicken Loans.

"Tengo un mensaje para todos aquellos que amenazan la paz en nuestras calles y la seguridad de nuestra Policía: cuando haga el juramento de presidente el año próximo, restauraré la ley y el orden", ha subrayado.

Duras palabras contra Clinton

Sobre su rival demócrata en la carrera por la Casa Blanca, Trump ha dicho que Clinton dejó un legado de "muerte, destrucción y debilidad", tras su paso por el Gobierno como secretaria de Estado (2009-2013).

"El legado de Hillary Clinton no tiene que ser el de EEUU. Los problemas a los que nos enfrentamos ahora -pobreza, violencia en casa, muerte y destrucción en el extranjero- continuarán siempre que mantengamos las mismas políticas que los crearon", ha asegurado.

Estados Unidos primero

Por otra parte, el candidato republicano ha oficializado su propuesta estrella, la construcción de un muro en la frontera con México: "Vamos a construir un gran muro para poner fin a la inmigración ilegal, para poner fin a las pandillas y a la violencia, para impedir la entrada de droga".

Trump ha afirmado que su "credo" si llega a la Casa Blanca será el "americanismo", para "poner a Estados Unidos primero". "Mi plan comenzará con seguridad en casa, lo que significa vecindarios seguros, fronteras seguras y protección del terrorismo. No puede haber prosperidad sin ley y orden. En el plano económico, aplicaré reformas para añadir millones de trabajos y billones en nueva riqueza que puede utilizarse para reconstruir EEUU", ha resumido.