Decretan el toque de queda en Charlotte para evitar nuevos disturbios

La alcaldesa de Charlotte (EE. UU.), Jennifer Roberts, ha decretado el toque de queda desde las 00.00 hora local (06:00 horas en Euskadi) ante la tercera noche de protestas en la ciudad por la muerte el martes del afroamericano Keith Lamont Scott a manos de un agente de la Policía local.

"El toque de queda estará en vigor cada día hasta que concluya el estado de emergencia o hasta que se revoque el anuncio oficial", ha informado el Ayuntamiento de Charlotte a través de su cuenta en Twitter.

Las autoridades locales han indicado que han tomado esta decisión para "proteger de manera efectiva las vidas y propiedades" de la ciudad.

ALERT: @CLTMayor and @CMPD have enacted a citywide curfew beginning Sept. 23 imposed at midnight until 6 a.m.