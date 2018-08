Etxeratzeko agindua eman dute Charlotten, liskarrik ez izateko

Jennifer Roberts Charlotte (Ipar Carolina, AEB) hiriko alkateak etxeratzeko agindua eman du, Poliziak gizon beltz bat hil eta gero hirugarren gau liskartsua izan ondoren.

"Etxeratzeko agindua egunero egongo da indarrean, 00:00etatik 06:00etara, larrialdi egoera bukatu arte, edo erabakia bertan behera utzi arte", Charlotteko Udalak Twitter bidez egindako iragarpenaren arabera.

Udaleko agintarien esanetan, biztanleen bizitza eta hiriko ondasunak babesteko hartu dute etxeratzeko agindua emateko erabakia.

ALERT: @CLTMayor and @CMPD have enacted a citywide curfew beginning Sept. 23 imposed at midnight until 6 a.m.