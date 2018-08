Internacional

Brexit

Escocia plantea convocar un segundo referéndum de independencia

Agencias | Redacción

13/10/2016

Nicola Sturgeon ha señalado que hará todo lo posible para celebrar un segundo referéndum de independencia antes de que Reino Unido abandone la Unión Europea.

El Gobierno escocés publicará la próxima semana el borrador de un proyecto de ley para pedir un segundo referéndum de independencia del Reino Unido a raíz del triunfo del “brexit”, según ha anunciado este jueves la ministra Nicola Sturgeon

En un discurso pronunciado en Glasgow, Sturgeon ha opinado que es necesario que los escoceses reconsideren ese asunto “antes de que Reino Unido abandone la Unión Europea (UE)”.

Asimismo, la líder independentista se ha dirigido a la primera ministra británica, Theresa May, a la que ha advertido que “si no puede o no nos permite proteger nuestros intereses dentro del Reino Unido, entonces Escocia tendrá el derecho a decidir, de nuevo, si quiere adoptar un camino diferente”.

El anuncio hecho este jueves por Sturgeon se percibe como un desafío a May después de que la primera ministra británica haya dado señales de que podría optar por un "brexit duro" -sin acceso al mercado único en pro del control de la inmigración- en las futuras negociaciones entre Londres y Bruselas.

Theresa May tiene intención de activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa -que iniciará de manera formal el proceso negociador de dos años para salir del bloque común- antes de que termine marzo de 2017.