Trump insinúa que Clinton se droga y la acusa de 'envenenar mentes'

Agencias | Redacción

16/10/2016

Trump ha insistido hoy en que la campaña electoral está 'amañada' para evitar que él salga victorioso en las elecciones de noviembre.

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha insinuado hoy que su rival demócrata, Hillary Clinton, toma drogas para tener más energía y la ha acusado de "envenenar las mentes" de los votantes al impulsar las "mentiras" de una decena de mujeres que acusan al magnate de acoso sexual.

Irritado por el protagonismo en los medios de comunicación de varias mujeres que le acusan de haberse propasado con ellas en el pasado, Trump ha insistido hoy en que la campaña electoral está "amañada" para evitar que él salga victorioso en las elecciones de noviembre.

"Somos como atletas (...) y a los atletas les hacen someterse a un control antidrogas. Yo creo que deberían hacernos un control antidrogas antes del debate (de este miércoles), porque no sé lo que le pasa a Clinton", ha dicho Trump en un mitin en Portsmouth (Nuevo Hampshire).

Trump ha argumentado que al comienzo del segundo debate presidencial, el que ambos mantuvieron el pasado domingo en San Luis (Misuri), Clinton "tenía muchísima energía", pero al final "estaba deseando que la bajaran del escenario".

"Apenas podía llegar a su automóvil", ha añadido el magnate, en una aparente referencia a un episodio ocurrido en septiembre, cuando a la ex secretaria de Estado le flaquearon las piernas al tratar de subir a un vehículo debido a que padecía neumonía.

El candidato republicano ha alimentado varios rumores sobre la salud de Clinton en los últimos meses, pero nunca había llegado al punto de acusarla de drogarse para poder funcionar.

La campaña de Clinton no ha reaccionado a la acusación, pero un grupo que recauda fondos en favor de la candidata demócrata, llamado Correct the Record, condenó en un comunicado las declaraciones "completamente atroces" de Trump, que "no puede parar de plantear teorías de la conspiración sobre la salud de su rival".

