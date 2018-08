Internacional

Tiroteo en Turquía

Un policía turco mata al embajador ruso en Ankara

Agencias | Redacción

19/12/2016

El autor de los disparos es un policía que apeló a la situación en Siria y Alepo para justificar su acción.

El embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov, ha fallecido este lunes tras ser disparado por un hombre armado mientras inauguraba una exposición en Ankara, según ha anunciado el Ministerio de Exteriores ruso.

"Hoy es un día trágico en la historia de la Federación Rusa; hoy en Ankara resultó herido y luego falleció el embajador ruso Andrei Karlov", ha señalado la portavoz del Ministerio, María Zajarova, después de que la agencia RIA Novosti hubiera adelantado la noticia citando fuentes policiales.

"Calificamos lo ocurrido como un ataque terrorista y estamos en contacto con las autoridades turcas, que aseguran que el incidente será investigado exhaustivamente", ha añadido la portavoz.

Las fuerzas especiales de la Policía han matado al autor del asesinato en un tiroteo en el Centro de Arte Contemporáneo, donde se estaba inaugurando la exposición. El Ministerio de Interior de Turquía ha confirmado se trata de un policía que trabajaba en Ankara pero que estaba fuera de servicio.

Según las imágenes del suceso difundidas en redes sociales, el asesino es un joven vestido de traje que, tras realizar varios disparos por la espalda contra Karlov -que queda inerte en el suelo-, comienza a proferir gritos en turco, además de ‘Allahu akbar’ (Dios es el más grande).

De acuerdo con el diario 'Hurriyet', el asesino ha gritado "¡No olvidéis Alepo! ¡No olvidéis Siria! Mientras nuestros hermanos no estén a salvo, no gozaréis de seguridad". "Quien quiera que comparta esta opresión pagará por ella uno a uno", ha añadido, según la traducción realizada por este medio al inglés. "Solo muerto me llevaréis de aquí", ha añadido.

La exposición había sido convocada por la Embajada en un centro cultural en la capital y había sido anunciada una semana antes, según 'Hurriyet', que ha incidido en que los escoltas del embajador no suelen acompañarle a este tipo de actos públicos.

El asesinato se ha producido un día antes del encuentro que van a mantener los ministros de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, Rusia, Sergei Lavrov, e Irán, Javad Mohamad Zarif, en Moscú para discutir sobre Siria.