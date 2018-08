Internacional

Atropello masivo

El ISIS reivindica el atentado de Berlín

21/12/2016

El autor del atropello masivo continúa huido y tal vez, armado. El refugiado paquistaní que fue detenido como presunto conductor ha quedado libre.

El Estado Islámico (ISIS) ha reivindicado el atentado de Berlín, en el que han muerto 12 personas y decenas han resultado heridas.

El anuncio ha sido realizado a través de la agencia de noticias Amaq, afiliada a los yihadistas, que ha afirmado que el hombre que perpetró el ataque contra el mercadillo de Navidad es un "soldado" del grupo yihadista.

En un breve comunicado publicado en su página web, la agencia ha señalado que la operación responde a "los llamamientos a atacar a los ciudadanos de los países (que integran) la coalición internacional" que actúa contra el ISIS en Siria y en Irak.

Amaq suele informar sobre la autoría de los atentados perpetrados por el grupo yihadista o por los denominados "lobos solitarios" que realizan ataques inspirados por la ideología de la organización radical.

El autor, huido y tal vez, armado

Entretanto, la Policía sigue buscando al autor del ataque, al quedar libre el refugiado paquistaní que fue detenido como presunto conductor del camión.

La Fiscalía lo puso ayer en libertad por falta de pruebas, y prosigue desde entonces la búsqueda del presunto o presuntos responsables del ataque y también del arma con la que se disparó al hombre cuyo cuerpo se encontró en el asiento del copiloto del camión -el conductor de una empresa de transportes polaca-.

"No podemos pues excluir que el autor del atentado esté huido", reconoció en una entrevista con la segunda cadena de la televisión pública el ministro de Interior, que defendió no obstante la detención del paquistaní: "Es investigación, no un error".

