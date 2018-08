Reacciones al atentado de Turquía

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha denunciado que el objetivo del atentado perpetrado en na discoteca de Estambul no es otro que el de desestabilizar Turquía.

"Están intentando desestabilizar nuestro país y destrozar la moral del pueblo creando el caos. Pero estamos decididos a eliminar estas amenazas en su punto de origen", ha dicho el jefe de Estado.

La canciller alemana, Angela Merkel, a su vez, ha condenado el atentado "inhumano y alevoso" cometido en Estambul, en un mensaje enviado al presidente turco.

"Los terroristas han vuelto a golpear su país", apunta la líder alemana, quien además de expresar a Erdogan esa condena, transmite sus condolencias a las familias y allegados de las víctimas.

La alta representante para la política Exterior de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, ha lamentado que 2017 arranque con un atentado. "Continuaremos trabajando para prevenir estas tragedias", ha señalado Mogherini en su cuenta de Twitter.

"Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos", añadió la titular de Exteriores comunitaria.

El lehendakari Iñigo Urkullu ha mostrado su "enérgica repulsa" por el atentado. A través de las redes sociales, ha transmitido su "más sincera solidaridad" a las familias de las víctimas y también ha enviado su cariño a la ciudadanía turca "por estos atentados contra vida y la dignidad humana".

El Gobierno de Navarra ha condenado el "brutal" atentado, y ha trasladado su "solidaridad y cercanía a las víctimas, a sus familiares y a sus allegados en unos momentos tan dolorosos". "Queremos insistir una vez más en que el terrorismo es algo terriblemente injusto y antidemocrático por el dolor y el sufrimiento que genera y porque sitúa un objetivo o una idea por encima de la dignidad humana y de los derechos de las personas", añade.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha expresado su pesar por las víctimas del atentado. "Pesar por las víctimas del ataque en una discoteca de Estambul; sigo la evolución. Unidos contra el terror. España, con el pueblo turco", ha escrito en su cuenta de Twitter.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Marc Ayrault, ha manifestado también su solidaridad con Turquía y lo ha hecho también a través de twitter. Ayrault afirma estar "de todo corazón con Turquía, terriblemente golpeada en esta noche simbólica".

El Gobierno del Reino Unido, por su parte, ha pedido a los turistas británicos que estén en Turquía que "permanezcan vigilantes" tras el atentado perpetrado anoche en una discoteca de Estambul, en el que al menos 39 personas murieron.

