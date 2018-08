Internacional

A 10 días de su marcha

Obama, en su despedida: 'Sí, podemos. Sí, lo hicimos'

agencias | redacción

11/01/2017

El presidente saliente ha hecho un repaso a los ochos años que ha permanecido en la Casa Blanca, realizando una mirada a los retos del futuro, con Donald Trump a la cabeza.

El presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, ha pronunciado este martes su discurso de despedida de la Casa Blanca, a diez días de abandonar la Presidencia de Estados Unidos que asumirá, el próximo 20 de enero, el republicano Donald Trump, vencedor de las elecciones del pasado 8 de noviembre.

Obama se ha despedido agradeciendo a Estados Unidos y a todos los estadounidenses de los que ha "aprendido cada día" y gracias a los cuales ha logrado convertirse en un "mejor presidente". "Y me hacéis una mejor persona", ha iniciado.

Subrayando el "honor" que ha significado para Obama servir a los estadounidenses, ha cerrado su discurso comprometiéndose a seguir "ahí", al lado de los ciudadanos "como uno más durante los días restantes". "Os pido que creáis", ha añadido. "'Yes, we can'", ha afirmado, en referencia a su famoso lema de campaña -'Sí, podemos'-. "Sí, lo hicimos", ha concluido.

El presidente ha señalado que el "cambio solo ocurre cuando la gente común se involucra y camina junta para exigir ese cambio", subrayando después que precisamente gracias a las medidas adoptadas durante estos últimos ocho años en los que el demócrata ha liderado la Casa Blanca "Estados Unidos es un lugar mejor y más fuerte" que al inicio de su mandato.

En su discurso y de cara a la nueva legislatura, dirigida por un republicano al que se le ha acusado, principalmente en campaña, de una retórica extensamente divisiva, Obama ha recordado que la cuestión de la raza "sigue siendo una de las fuerzas más potentes y, a menudo divisiva" en la sociedad estadounidense, si bien ha señalado que las relaciones interraciales en Estados Unidos son "mejores que hace 10, 20 o 30 años, independientemente de lo que diga la gente".

En cuanto a la lucha contra el EI, Obama ha indicado que la coalición global, liderada por Washington, ha "eliminado a sus líderes y les ha obligado a retirarse de la mitad de su territorio" y ha agradecido a todos los soldados del Ejército estadounidense. "Ha sido el honor de mi vida ser vuestro comandante en jefe", ha añadido.

Sin embargo, ha defendido que para defender el modo de vida estadounidense hace falta algo más que un Ejército, ya que la "democracia puede desplomarse cuando se cede ante el miedo".

"Por eso rechazo la discriminación contra los americanos musulmanes, que son tan patrióticos como nosotros y por eso no podemos retirarnos de las luchas globales, para extender la democracia, los Derechos Humanos, los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTB -lesbianas, gays, transexuales y bisexuales-, sin importar cómo de imperfectos sean nuestros esfuerzos ni cómo de apropiados puedan parecer esos valores", ha señalado.

