Multitudinaria 'Marcha de las Mujeres' contra Trump, en Washington

La plataforma organizadora de la "Marcha de las Mujeres" sobre Washington ha cifrado en más de 500.000 las participantes en esta gran manifestación convocada al día siguiente de la toma de posesión de Donald Trump para reivindicar los derechos de las mujeres.

La organización preveía la asistencia de unas 250.000 personas, convocadas en defensa de la diversidad, la igualdad y los derechos de las mujeres que ven amenazados con el nuevo presidente de EE. UU., Donald Trump. Pero ese pronóstico se ha incrementado hasta el medio millón de personas, de acuerdo con los organizadores y las autoridades de la capital.

Desde primera hora del sábado las estaciones del metro que da servicio a Washington y su área metropolitana estaban abarrotadas de personas que han acudido a la marcha, que ha tenido entre sus impulsoras a famosas como Scarlett Johansson, Katy Perry, Julianne Moore o America Ferrera.

La marcha ha partido a las 13:15 hora local (18:15 GMT) por el National Mall para concluir ante el Monumento a Washington, frente a la parte sur de la Casa Blanca.

A través de su cuenta de Twitter, la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton, dio las gracias a los manifestantes por, en sus palabras, "hablar y marchar por nuestros valores".

Thanks for standing, speaking & marching for our values @womensmarch. Important as ever. I truly believe we're always Stronger Together.