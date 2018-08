'Emakumeen Martxa' jendetsua Washingtonen, Trumpen aurka

Milaka pertsona bildu dira gaur Washingtonen "Emakumeen Martxa" manifestazioan. Antolatzaileen esanetan, 500.000 pertsona baino gehiagok egin dute bat emakumeen eskubideak defendatzeko asmoz Donald Trumpek presidente kargua hartu eta hurrengo egunean egin den deialdiarekin.

Izan ere, AEBko presidente aukeratu berriarekin arriskuan jarritako aniztasuna, berdintasuna eta emakumeen eskubideak defendatzeko asmoz antolatutako martxa izan da. Hasieran 250.000 pertsonak parte hartzea aurreikusten zuten arren, milioi erdiraino igo dute kopurua antolakuntzako kideek eta hiriko agintariek.

Goizean goizetik Washingtoneko eta inguruko eremuetako metro-geltokiak jendez lepo zeuden. Scarlett Johansson, Katy Perry, Julianne Moore edo America Ferreira aktoreak aritu dira ekimenaren antolakuntzan lanean, besteak beste.

13:15ean abiatu dira (18:15 GMT) National Mall eremutik eta Washingtoni egindako Monumentuaren parean amaitu da, Etxe Zuriaren hegoaldean.

Bestalde, Twitter kontuaren bidez, Hillary Clinton hautagai demokrata ohiak eskerrak eman dizkie parte hartzaileei, "gure baloreen alde hitz egin eta ibiltzeagatik".

Thanks for standing, speaking & marching for our values @womensmarch. Important as ever. I truly believe we're always Stronger Together.