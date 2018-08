Donald Trump declara 'la guerra' a la prensa

El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiso hacer las paces con los servicios de inteligencia con su visita a la CIA y, a la vez, declaró la guerra a la prensa en su primer día en el cargo.

Respecto a la multitudinaria "Marcha de las Mujeres" en Washington, el presidente estadounidense se ha pronunciado en Twitter cuestionando si sus participantes votaron en los últimos comicios:

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly.